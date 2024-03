Amazdog se corona por 4° año consecutivo como líder de adopciones en España

Adoptar una mascota es una acción que conlleva gran compromiso y responsabilidad.

Incluir a un nuevo compañero a la familia, supone proteger a un nuevo ser vivo que dependerá completamente de sus nuevos cuidadores.

En ese sentido, plataformas como Amazdog se posicionan como un referente para la adopción de mascotas en España.

Esta aplicación está diseñada con la finalidad de crear conciencia sobre la problemática del abandono animal en el país y facilitar la posibilidad de adoptar una mascota, convirtiéndose en un enlace entre potenciales adoptantes y organizaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales desprotegidos. Por cuarto año consecutivo, la aplicación se sitúa como uno de los principales líderes en el ámbito de las adopciones.

Amazdog se ha convertido en una aplicación de referencia en adopción animal por cuarto año consecutivo. ¿Cuáles creéis que han sido los factores que han contribuido a dicho éxito?

El éxito de Amazdog radica en la necesidad que había en la sociedad de una aplicación que unificara a las asociaciones de nuestro país con un mismo fin la adopción y ayudar a las asociaciones con donaciones de pienso difusión etc. A todo esto se suma que es la app más completa para cualquier dueño de mascota por la variedad de secciones que hay desde playas a veterinarios.

¿Cuál es la forma más sencilla de adoptar una mascota?

La forma más sencilla de adoptar es descargarse la app, ver el animal que quieres adoptar y pulsar el botón de chat, eso te llevará a comunicarte con la asociación responsable de ese animal donde te explicará su proceso de adopción.

¿Qué acciones se han llevado a cabo para lograr conseguir adopciones para más de 6.000 animales?

La gran acogida por parte de la sociedad española de la adopción hace que nuestra app, a través de nuestras campañas publicitarias, el boca a boca y lo involucradas que están las asociaciones lleguemos cada vez a más personas y así llevar más de 6000 animales dados en adopción.

¿Cuál es la cifra de animales incluida en su base de datos y por qué se considera una de las más grandes de España?

Actualmente, con más de 7000 animales en adopción actualizándose continuamente hace que nuestra base de datos sea una de las más grandes que existen.

¿Cómo contribuyen a concienciar sobre el problema del abandono animal?

Intentamos concienciar contra el maltrato y el abandono tanto con comunicados en las redes sociales uniéndose a nosotros famosos actores e influencers de nuestro país como con jornadas de adopción y otras actividades.

¿Cómo funciona el chat especializado entre las protectoras y los usuarios, y cómo asegura la máxima calidad en el proceso de adopción?

El chat de adopción es posiblemente la tecnología más innovadora en el campo de la adopción, ya que sólo con pulsar el botón de cada mascota te lleve a comunicarte con sus responsables y así puedas saber la información más directa de animal, como la asociación para hacer el protocolo más apropiado de adopción.

¿Qué retos enfrentan en la actualidad en su misión de luchar contra el abandono animal?

Nuestra misión es facilitar la adopción para que los animales tengan el hogar que necesitan, pero el verdadero objetivo es erradicar por completo el maltrato y el abandono y la manera más sencilla es cambiando las leyes españolas, así que nuestro objetivo es ser una comunidad tan grande que algún día podamos presionar para que cambien las leyes y así llegar a un día donde no se necesite promover la adopción porque no habría ningún animal abandonado.

Desde hace más de dos décadas, Amazdog se ha enfocado en conocer las necesidades del mundo animal y promover oportunidades para que los animales desprotegidos puedan encontrar un nuevo hogar.

La iniciativa ha logrado alcanzar cifras notables en este ámbito, con más de 6.000 mascotas adoptadas mediante la aplicación y una base de datos que supera los 7.000 animales en adopción, convirtiéndose en una de las más grandes en toda España para este tipo de procesos y ayudando a disminuir el abandono animal en el país.