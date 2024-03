Convertirse en un gran digitalizador activando el 'modo analógico'

Si hay un caso de éxito paradigmático en el sector de la digitalización de pymes es el de zerca!, el e-commerce que se nutre de comercios locales y pequeños productores de proximidad. Sus profesionales analizan las claves que les han llevado a convertirse en todo un referente y, al parecer, hay que “digitalizar desde lo analógico”.

Personalización y accesibilidad Iván Gracia es consultor de digitalización en zerca! desde hace dos años, “un periodo muy gratificante por el crecimiento de la compañía y los resultados para nuestros vendedores: pymes que nunca habían estado dentro del sector online vendiendo en internet a un nuevo cliente, el digital. No cambiamos la demanda de canal, sino que añadimos una complementaria que se suma a la offline”. Para Iván, el factor humano es una de las claves que explica este éxito: “no somos máquinas, sino personas. Los vendedores no tienen porqué tener una alta cualificación tecnológica, o quizá están atravesando un momento difícil… Entender en cada momento su necesidad y sus circunstancias es clave”.

Andrea Carrascón, también consultora de digitalización, coincide con este enfoque “analógico” del proceso de digitalización. “Mi labor diaria se basa en dar soporte a los vendor en la plataforma, resolver incidencias o ayudarles a crear fichas de productos. Para que esta relación fluya hablamos un lenguaje que el vendedor entienda. Las empresas de e-commerce utilizan una terminología llena de tecnicismos, pero un gran vendedor no tiene porqué ser un gran tecnólogo, ¿no? Nuestros procesos son extremadamente sencillos, buscamos simplificar la vida de los vendors”.

Confianza y proximidad Además del lenguaje accesible, inspirar confianza en el vendor resulta crucial. Así lo señala Ana Pina, consultora de digitalización: “mi objetivo es ofrecer ayuda en la integración del vendedor en zerca! y su posterior operativa cotidiana. Por eso hago un seguimiento muy cercano que garantice una experiencia satisfactoria en la plataforma. Si el vendor ve que de verdad estás implicada, que te preocupan sus resultados y tratas de optimizarlos, aumentará su confianza en ti. En zerca!, cuando un vendedor tiene una duda o surge una incidencia y descuelga el teléfono, al otro lado va a estar un consultor, siempre el mismo, con nombre y apellidos, que le conoce y ha seguido su trayectoria”.

Manu Aira coincide en este punto: “atiendo vendors de Cataluña, en lo que es un trabajo exigente, aunque entretenido y cercano. Los conozco y conozco su problemática, vivo aquí. Soy mucho más que un contacto que les atiende desde un call center. Rodeados de IA por todas partes, como estamos, tratar en persona con mis clientes es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo. No siempre se puede ir en persona a visitarlos, pero cuando me contactan, nunca les contesta un robot”.

Más sobre zerca! La tienda online zerca.com ofrece un modelo de compra digital más sostenible basado en la economía de proximidad y la logística responsable. Se trata del e-commerce de referencia en su categoría, con más de 150.000 ventas y una facturación superior a 5.000.000 € en 2023. En palabras de la propia compañía, “en zerca.com compras a pequeños productores, distribuidores o tiendas de proximidad, optimizando la logística habitual de Correos. Por eso, tu compra es sostenible económica y medioambientalmente. zerca.com forma parte de zerca!, compañía de capital 100 % nacional que paga todos sus impuestos en España y reinvierte todos sus beneficios en crecer y generar nuevos empleos y más oportunidades digitales para vendedores de proximidad”. En cuanto a su oferta comercial, zerca.com ofrece el mejor precio online, garantizado en miles de artículos, envíos gratis, pago en tres meses sin intereses y la seguridad de una valoración media de compradores de 4,7 sobre 5 en Google y 4,8 sobre 5 en TrustPilot.