"La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que puede producir esterilidad en la mujer"

En el mes de marzo, mes internacional de concienciación sobre la endometriosis, la Dra. Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa, habla sobre esta enfermedad ginecológica que produce dolor y puede contribuir a la esterilidad de la mujer Link al vídeo: https://youtu.be/_AkX7USPEKs Marzo, el mes de la endometriosis, trae consigo una oportunidad para entender mejor una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres. Como indica la Dra. Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa, la endometriosis es "una enfermedad ginecológica caracterizada por la generación de implantes del propio endometrio del útero fuera del mismo". Este trastorno, descrito como "inflamatorio crónico", puede generar "dolor, sangrado, e incluso infertilidad en alguna de las pacientes".

El dolor menstrual, un síntoma omnipresente, es solo la punta del iceberg. Como señala la Dra. Fernández, este dolor puede manifestarse no solo durante la menstruación, sino también "fuera de las reglas, durante la ovulación, durante las relaciones sexuales, incluso con la micción o la defecación". Además del dolor, la endometriosis puede contribuir a la esterilidad, un desafío emocional y físico para muchas mujeres.

¿Cómo se enfrenta esta enfermedad? La ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa enfatiza en la importancia de adoptar un estilo de vida saludable "haciendo ejercicio, y manteniendo una dieta equilibrada", con énfasis en la dieta mediterránea, que contiene alimentos antiinflamatorios como el pescado rico en Omega-3 y evitando "carnes rojas y comidas procesadas".

En cuanto al manejo del dolor, la Dra. Fernández ofrece una amplia gama de opciones, desde antiinflamatorios como el Ibuprofeno, Naproxeno o Enantyum, hasta tratamientos hormonales diseñados para "disminuir ese grado de estrógenos para ralentizar la enfermedad". Este tratamiento se realiza con opciones como los anticonceptivos orales, con un dispositivo intrauterino (DIU) o anillos vaginales. Sin embargo, según la especialista, la clave reside en "acudir a consulta cuando el dolor interfiere en las actividades de la vida diaria".

El diagnóstico, aunque requiere cirugía para confirmarse, puede intuirse a través de pruebas de imagen como ecografías o resonancias magnéticas. Y aunque aún no existe una cura definitiva, existen tratamientos para aliviar los síntomas como el dolor que produce o los manchados entre reglas y de esta forma mejorar la calidad de vida de las pacientes.

En resumen, la endometriosis es una enfermedad que merece más atención y comprensión. La educación sobre esta afección, junto con un enfoque integral de tratamiento y apoyo, puede marcar la diferencia en la vida de las mujeres que la padecen.

