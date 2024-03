Experta en Oposiciones a la Administración Pública y entrar a trabajar en menos de 1 año

La oposición es un proceso selectivo para acceder a puestos de trabajo en la Administración Pública.

Sin embargo, aspirar a ser opositor no es un proceso fácil, por ello es recomendable contar con el apoyo de mentores y formadores especializados. Se está en un momento histórico de ofertas de empleo público, lo que hace que sea más fácil entrar a trabajar, hasta el 31 de diciembre de 2024 se encuentra un período único y excepcional, en el que se busca reducir la temporalidad por debajo del 8%, habiendo llegado hasta el 40-50% en muchas administraciones, es por ello que están saliendo muchas oposiciones.

Mel Escribano es una mentora y formadora con más de 10 años de experiencia en el sector público y 20 oposiciones aprobadas, dedicada a preparar opositores y hacer difusión de la Administración Pública. Dar a conocer las posibilidades que hay de ser funcionario incluso sin hacer examen.

Las habilidades de un opositor El perfil de un opositor exitoso tiene ciertas características básicas que son clave en su proceso de preparación y competencia. La primera habilidad de un opositor debe ser la disciplina, ya que es importante para mantener una rutina de estudio y preparación constante. Un opositor debe preservar la motivación y tener la disposición de enfrentar desafíos y no rendirse. También debe ser organizado, tener la capacidad de establecer prioridades y organizar el trabajo para optimizar los esfuerzos de preparación. Debe ser capaz de realizar investigaciones profundas, encontrar fuentes confiables, evaluar la información y saber utilizarla en sus estudios y respuestas. Todo opositor debe tener pensamiento crítico, comprender y abordar diversos temas y preguntas que se presenten en el proceso de evaluación. Asimismo, tiene que saber expresar sus ideas y argumentos de manera clara, ya sea verbalmente o por escrito. Y, por último, un opositor exitoso puede gestionar situaciones difíciles, superar sus fracasos y aprender de ellos.

El taller de estrategia Opomentory: preparación para ser opositor El método Opos TIME, basado en los 4 pilares del éxito para ser funcionario en menos de 1 año. El primer pilar, la 'TOMA CONSCIENCIA', antes de comenzar esta aventura, se debe trabajar en la instrospección personal y desarrollo personal, a través de técnicas de coaching, para asegurar la motivación durante todo el proceso, para así garantizar el éxito en las oposiciones. La persona aprende a conocerse mejor, descubre si efectivamente está en el camino correcto o tiene que replantearse el objetivo para adecuarlo a sus circunstancias personales. El segundo pilar, 'INFÓRMATE', para conocer y buscar las oposiciones más adecuadas para su perfil. Es importante conocer la dimensión del sector público y las oposiciones que existen y pasan más desapercibidas por falta de información. No solo existen las más conocidas, hay muchas otras en las que se encuentran menos aspirantes y, por lo tanto, son más fáciles. El tercer pilar, 'MÉTODO', para tratar la mentalidad, la organización, la planificación y la estrategia a seguir en las oposiciones. Es por ello que, que se le enseña entre otras estrategias, a obtener méritos para su oposición, enseñándole a buscar las convocatorias más sencillas y que puedan no requerir de la presentación de un examen. Muchas personas desconocen que pueden trabajar en la Administración pública sin hacer examen. Por último, el cuarto pilar, 'ESTUDIA', dónde se enseñan los tips y recursos necesarios para saber qué estudiar y cómo. Estudiar de manera estratégica y desarrollar la creatividad en casos prácticos, preguntas de desarrollo y en las entrevistas.

Contar con la experiencia de un especialista en el sector público será de gran ayuda no solo para conocer a profundidad el rol del opositor y las oportunidades que ofrece, sino también para garantizar una oportunidad de trabajo como funcionario.