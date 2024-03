'Mi alma es tu cama deshecha' de Librada Olivares crea una trama de gran complejidad rompiendo las barreras culturales

CÍRCULO ROJO.- El insomnio de Librada Olivares le inspiró a escribir Mi alma es tu cama deshecha. “Había comenzado a escribir sobre la historia de los samuráis, lo más desconocido de ellos y una noche me surgió la idea de escribir otro libro, que podría ser mi autobiografía, pero se acabó convirtiendo en una mezcla de mi vida y la más absoluta ficción”, tal y como relata la autora.

Ha sido la pasión de Librada Olivares por la cultura de Japón lo que le ha llevado a explotar una conexión especial entre la historia japonesa y Hana, la protagonista de la obra. Y aunque ha estado años escribiendo sobre los Samuráis y el País del Sol Naciente, es la primera vez que publica algo sobre ellos.

En la sinopsis de Mi alma es tu cama deshecha se puede apreciar que la trama gira en torno al descubrimiento de emociones desconocidas para los personajes, y es que Librada Olivares les hizo vivir experiencias que “le sacudieran hasta el alma”.

La autora maneja con gran delicadeza y elegancia los momentos sensuales y eróticos durante la narrativa, y es que para ella no debe ser vulgar. “Se puede contar todo lo que quieras pues todo el mundo conoce las partes del cuerpo, y no es necesario nombrarlas de una forma ordinaria” explica ella misma.

La novela enfrenta barreras culturales, para Librada Olivares ninguna cultura es ni peor ni mejor. Simplemente diferente. Y se basó en malas experiencias para construir la complejidad emocional en la trama de los personajes principales.

Librada Olivares asegura que lo importante es que el lector disfrute al sumergirse entre estas páginas y que sean felices leyendo esta historia que ella ha escrito con tanto cariño.

Librada Olivares asegura que lo importante es que el lector disfrute al sumergirse entre estas páginas y que sean felices leyendo esta historia que ella ha escrito con tanto cariño.

La autora Nacida en Málaga, Librada Olivares encontró su pasión literaria después de trabajar en el ámbito financiero de la empresa de publicidad familiar. Su transición desde las finanzas hacia la literatura erótica fue un paso audaz y humilde a la vez. A través de su debut, esta autora ha demostrado que la sensualidad puede ser abordada con elegancia y destreza, anunciando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional. Con un inicio modesto, pero prometedor, Librada quiere cautivar a los lectores con su narrativa fresca y personajes memorables, sugiriendo un futuro intrigante en la literatura contemporánea.