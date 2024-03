'Las mujeres eran luna', una obra realista y sincera que refleja la crudeza de la colonización

Idoia Sojo confiesa que siempre ha necesitado la escritura para expresar lo que siente. Para escribir Las mujeres eran luna ha necesitado once meses para documentarse sobre los fueguinos y su historia, pero, sobre todo, para poder ofrecer una obra accesible. "Un estilo impregnado de un sutil lirismo y elegancia. Haciendo uso de recursos estilísticos no solo para embellecer el texto, sino para potenciar la expresividad a la hora de describir lugares y personalidades únicas", añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, "una historia llena de sentimientos. La melancolía, abatimiento y nostalgia de una mujer y su entorno ante los cambios bruscos y la lucha por la supervivencia a la que se debe enfrentar".

Sinopsis "¿Qué serías capaz de hacer cuando tu raza y tu familia están abocadas a la destrucción, en el momento en que pierdes todo y aún debes luchar por la persona que más quieres?

Kiepja lo tiene claro, sabe que, si quiere ofrecer un futuro a su pequeño hijo, Kenenisk, debe alejarlo de su lado, dándole la oportunidad de crecer y ser feliz lejos de ella, apartado, con el corazón quebrado, de su amor, de su tierra y de su cultura.

Enviándole hasta un mundo que ella no conoce, lo encomienda a su amigo Juan, que se hace cargo del pequeño, dándole amor y un hogar muy lejos de Tierra de Fuego.

Juan llega con Kenenisk hasta su pequeño pueblo natal de Muskiz, en tierras vascas, donde, sin dudarlo, promete darle no solo amparo, sino también toda la paz y felicidad que esa criatura inocente merece."

Autora Escritora, dibujante e ilustradora.

Apasionada de la escritura, ha escrito varios relatos, microrrelatos, cuentos infantiles, cuentos de alma (ancianidad, espiritualidad) y novelas. En el año 2022, sale a la venta su primer cuento infantil, publicado bajo el sello de la editorial infantil Mr. Momo, donde la autora, además del texto, con sus dibujos muestra su dominio y pasión por la ilustración. Las mujeres eran luna es su primera novela publicada.