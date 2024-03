La experiencia del candidato directivo en procesos de selección con Time To Grow

Un concepto que está ganando cada vez más relevancia dentro de los procesos de selección de personal es el de Candidate Experience.

De manera general, esto se refiere el conjunto de interacciones entre una empresa y un aspirante a un puesto de trabajo.

Hoy en día, es fundamental prestar una especial atención a este aspecto porque se ha demostrado que tiene un impacto significativo en las posibilidades de crecimiento de la empresa y que contribuye de forma directa a la capacidad de atracción de los mejores profesionales. Los profesionales son cada vez más exigentes y quieren tener más información sobre su potencial empleador.

Por esta razón, es esencial emplear las herramientas y técnicas más apropiadas para mejorar el Candidate Experience. En ese sentido, es imprescindible que las empresas tengan claras sus fortalezas y generen estrategias de atracción concretas para los colectivos y profesionales que desean contratar. Desde Time To Grow, una boutique de consultoría que se especializa en proyectos de atracción y desarrollo de talento en la industria de Gran Consumo, recalcan la importancia de aportar valor a los candidatos que participan activamente en un proceso de selección, pero también a los que no se encuentran en búsqueda activa y no se plantean un cambio. La consistencia y congruencia de las empresas es cada vez más relevante.

Nuria Ventura, directora general de la compañía, asegura que “generando relaciones significativas y de calidad con los profesionales de la industria consigues llegar a los mejores candidatos. La relación a largo plazo con ellos te aporta credibilidad y facilita la agilidad cuando lideramos un proceso de Executive Search. Conocer al candidato antes de que se encuentre en situación de búsqueda nos permite anticipar sus necesidades e inquietudes y formular propuestas de valor adecuadas y diferenciales”.

El impacto de la Candidate Experience Respecto a la importancia de la Candidate Experience, es necesario considerar que la calidad de las interacciones con los aspirantes no solo juega un papel determinante en el éxito del proceso de contratación en sí, sino que también genera un gran impacto en la reputación de la marca. Esto sucede porque los candidatos asumen que la manera en que son tratados durante la selección es un reflejo de cómo la empresa trata a sus empleados.

Al respecto, es vital considerar que en un mundo altamente interconectado, las personas tienen a su disposición diversas herramientas y plataformas que les permiten dar a conocer públicamente sus opiniones. Por lo tanto, una mala Candidate Experience puede ocasionar daños irreversibles a la imagen pública de la empresa, perjudicar sus ventas y generar crisis reputacionales de gran alcance.

Candidate Experience con Time To Grow Esta consultora señala que las principales características de su servicio es que se empeña en asegurar que las interacciones con su network se basen en principios como el respeto, el feedback constructivo, la accesibilidad y el seguimiento enfocado en el desarrollo profesional de los candidatos. Es fundamental invertir tiempo y recursos en conocer y entender a los profesionales que operan en la industria y trabajar con una mentalidad de largo plazo.

La especialización en Gran Consumo facilita el conocimiento de los profesionales del sector y permite conseguir conexiones y referencias para conectar el mejor talento directivo con las mejores empresas de la industria.