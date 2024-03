Infocopy especifica cómo las impresiones se están adaptando a un mundo cada vez más virtual

Las impresiones siguen siendo elementos importantes en un mundo donde las pantallas predominan y las impresoras han evolucionado para no quedarse atrás Hoy en día, lo digital ya es la nueva normalidad. Sin embargo, la impresión estándar continúa desempeñando un papel fundamental. Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de negocio y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, argumenta cómo las impresiones tradicionales han conseguido adaptarse a un mundo donde las pantallas cada día ganan más terreno, atrayendo la atención de las personas.

El rol de las impresiones

No se trata de ningún secreto que la digitalización ha modificado de forma drástica la forma en que los seres humanos trabajan, comunican y comparten información. Así, surge la siguiente pregunta: ¿Qué rol ocupa a día de hoy la impresión, teniendo presente que se vive en lo digital?

La respuesta es muy sencilla. La impresión es un claro complemento en el mundo digital, porque, a pesar de la enorme presencia de las pantallas en todos los rincones, sigue teniendo su parcela. Y es que, las impresoras, como herramientas físicas, continúan siendo irremplazables en la industria editorial, en el sector de la educación o en el mundo de la publicidad, entre otros sectores empresariales.

Experiencias realmente únicas

Las impresiones destacan por ofrecer una experiencia visual y sensorial única. Por ejemplo, las presentaciones comerciales, los portfolios de arte y todas las fotografías, entre otros materiales de apoyo, continúan aportando valor hoy en día. Sin duda, son capaces de elevar el sentido de pertenencia de las personas hacia una marca, porque contribuyen a la consolidación de muchos objetivos definidos.

Además, el poder de la tangibilidad y la durabilidad se presentan como una opción de respaldo de la seguridad, resultando de suma importancia en múltiples sectores, en especial, en el legal y el médico.

¿Qué papel juega la educación?

Desde la pandemia de la COVID-19, la educación se ha visto virtualizada de forma notable, desde los primeros cursos de primaria, hasta los cursos universitarios. Como consecuencia, la impresión sigue siendo un factor importante en este mundo, otorgando espacio a un aprendizaje único y efectivo capaz de materializar mucho mejor en papel las lecciones, al no generar, además, el agotamiento visual característico de las pantallas.

Un punto de vista eminentemente empresarial

Por otro parte, en el mundo profesional, en especial en el mundo publicitario, las campañas impresas continúan siendo realmente eficaces a la hora de llegar a audiencias específicas. Y es que, la impresión aquí se encuentra disponible y evolucionando en lo referente, sobre todo, a los grandes formatos. Además, en lo relativo a las cartas de presentación y los folletos, las impresiones juegan un papel fundamental en la promoción de productos y servicios.

¿Cómo han logrado adaptarse las impresoras a la era digital?

Sin duda, los dispositivos de impresión han ido evolucionado muchísimo, quedando atrás las tradicionales impresoras con, por ejemplo, largos cables. De hecho, estos dispositivos han mejorado enormemente en muchos aspectos, satisfaciendo las crecientes demandas de conectividad.

En concreto, los dispositivos ya se pueden controlar desde cualquier Smartphone o tablet, en concreto, a través de aplicaciones específicas. Además, resulta posible complementarlos con conexiones a servicios de la nube (Dropbox, Google Drive o Microsoft One Drive), para que así los procesos sean mucho más amigables. De este modo, los usuarios podrán imprimir directamente sin tener que estar delante del ordenador e, incluso, de forma remota, gracias a la conectividad Wi-Fi.

Diferentes mejoras en estética y funcionalidad

Precisamente, la incorporación de la tecnología Wi-Fi ha implicado que ya no exista la necesidad de tener sobre la mesa o junto al escritorio incómodos cables o diversas conexiones USB. De este modo, se ha conseguido una apariencia de mayor orden en toda oficina o vivienda.

Por otra parte, las impresoras multifuncionales modernas están consiguiendo que los documentos escaneados se almacenen directamente en la nube, facilitando su archivo y la gestión de documental. Y en lo referente al tema de seguridad y autenticación, también ofrecen distintas características de carácter para proteger documentos confidenciales impresos. Concretamente, gracias a las tarjetas de identificación o a los códigos PIN, que restringen las impresiones indeseadas.

Sin lugar a dudas, y aunque en la actualidad impere la era digital, las impresiones siguen siendo una parte valiosa de la comunicación, las cuales deben tener presente una constante evolución para permanecer al día y ofrecer una funcionalidad completa.