Para cubrir las necesidades de los enfermos de ELA

No puedo callar, sería un cobarde y traidor, relato lo que he vivido. Ya lo advirtió la Virgen, pero la Iglesia no hizo caso; se estableció una nueva Iglesia, los que lo hicieron barrieron todo signo religioso y sagrado de las Iglesias, eliminaron comulgatorios, altares, pulpitos, imágenes, novenas, procesiones, etc.