Diseñados para sobrevivir

Nuestro sistema defensivo o inmunitario se defiende de los elementos extraños. Simplificando mucho, se puede decir, que se defiende de los antígenos, generando anticuerpos. Se puede decir también, que con diferentes armas, ataca a los gérmenes invasores. Se puede decir también que todos o casi todos los organismos, animales o vegetales eliminan de alguna manera las células infectadas o cancerosas.



Más o menos, eso me lo explicaba un médico. ¡Más o menos!

Esa explicación, y el tema de la defensa y de la supervivencia, me ha llevado a pensar en la ascensión y caída del señor Ábalos. Me ha llevado a pensar en lo que he leído en diferentes medios, y escuchado de diferentes personas, sobre lo que tienden a hacer las empresas, los partidos, y en general todas las organizaciones que necesitan sobrevivir, cuando uno de sus miembros se convierte en un estorbo.(…).

La explicación mencionada, me ha llevado a recordar esto: "Las estructuras sociales están diseñadas para sobrevivir, están diseñadas para que sus miembros prosperen. No están diseñadas para proteger a los que tienen problemas.

Recuerdo una película que iba de eso. Pero, no recuerdo el título.