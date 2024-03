49 años de experiencia en distribución y comercialización de vehículos, con Ávolo

Hoy en día se pueden adquirir vehículos con diversos niveles de uso e igualmente disfrutar de calidad, garantías y servicio postventa.

Con todas estas cualidades, Grupo Ávolo es una empresa andaluza especializada en la comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y km 0. Como agencia autorizada de las marcas Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Nissan y Mitsubishi, se ha posicionado como una de las organizaciones empresariales con mayor oferta y demanda en la comunidad.

Grupo Ávolo, la alternativa para adquirir vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y Km 0 En el sector de automoción existen diferentes tipos de vehículos, los cuales se adaptan al presupuesto, gustos y necesidades de cada cliente. Específicamente, para ser considerado un vehículo de ocasión, debe haber tenido un único dueño, siempre se recomienda adquirir directamente en un concesionario que garantice su revisión y calidad.

Este tipo de vehículos se pueden adquirir con los programas oficiales de Das WeltAuto, los cuales son certificados y garantizados por el fabricante. Entre estos, Grupo Ávolo incluye vehículos Volkswagen y opciones de Audi Selection Plus, Cupra, Skoda y Nissan.

Por su parte, los seminuevos no suelen pasar los 25,000 km y los 2 años de uso desde su puesta en venta al mercado. En este catálogo se encuentran igualmente opciones de la marca Volkswagen, como el Golf, T-Cross, Touran, T-Roc, Polo, Jetta, también de la marca Škoda con el Karoq Ambition y Kamiq Ambition y finalmente de Seat que ofrecen Arona, Leon, Style, X-perience, etc.

Es importante mencionar que Grupo Ávolo cuenta con la garantía de estos fabricantes y un equipo de más de 300 profesionales que trabajan en cada uno de sus talleres mecánicos con sedes en Jaén y Granada.

¿Cuáles son las ventajas de Grupo Ávolo? En el caso de los coches de ocasión y seminuevos, los especialistas de Grupo Ávolo se encargan de hacer las respectivas revisiones, con una evaluación de más de 126 puntos, acondicionan el vehículo antes de ponerlo en venta. De esta manera, solucionan las averías que puedan existir y lo dejan listo para llevar.

Estos controles de calidad y revisión exhaustiva garantizan un vehículo de calidad y la satisfacción del cliente.

Además, pueden realizar una prueba durante un período de 15 días o 1000 km para conocer el vehículo y saber si realmente es el tipo de coche que están buscando. A esto se le agregan opciones de financiamiento adaptado a las necesidades de cada usuario y el servicio postventa. Este último incluye talleres de reparación mecánica, recambios de accesorios y reparación de chapa y pintura con de equipos de reparación oficiales de cada marca.

En la postventa también ofrecen un vehículo adicional para que el cliente pueda seguir movilizándose mientras continúa el proceso de reparación.

Con más de 49 años de experiencia en el sector y más de 55,000 clientes satisfechos, Grupo Ávolo es una de las empresas de comercialización de vehículos más relevantes de Andalucía.