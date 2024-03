Cartucho.es da consejos clave para ahorrar en tinta al imprimir

El uso de las impresoras no ha perdido vigencia.

Aunque hoy en día una buena parte de los documentos se gestionan de manera digital, aún hay muchos que requieren de un formato físico, por lo que tener una impresora es algo esencial.

Sin embargo, dado los altos costes de algunas marcas de cartuchos, los usuarios buscan alternativas para reducir el gasto y ahorrar algo de dinero. En este sentido, Cartucho.es es una tienda especializada en la venta de equipos de impresión como impresora láser color y materiales de oficina o escolar, que ofrece algunos consejos prácticos para ahorrar en tinta.

Tips para ahorrar en tinta El equipo de profesionales de la empresa recomienda, en primer lugar, elegir un tipo de letra que use menos tinta en la impresión como, por ejemplo, las fuentes Century Gothic y Ecofont. Con esta pequeña acción, aseguran que se podría obtener un ahorro de tinta de hasta un 25 %.

Otro de los consejos es imprimir las hojas por tandas porque, en el caso de las impresoras de inyección, suelen utilizar tinta para limpiar el cabezal de impresión cada vez que van a arrancar, por lo que imprimir todos los documentos de una vez podría reducir el consumo del tóner.

Los cartuchos de color suelen ser más costosos que los negros. En caso de que no sea necesario, es recomendable eliminar las imágenes de un documento o imprimirlas en blanco y negro, seleccionando en los ajustes de la impresora la opción "solo tinta negra".

Por otra parte, los especialistas técnicos de Cartucho.es también sugieren bajar la calidad de la reproducción. Con esto no solo se logra que el documento continúe siendo legible, sino que también implica un ahorro de hasta la mitad de tinta.

La impresión de documentos a doble cara, así como la sustitución del cartucho nuevo (solo cuando está completamente vacío) constituyen otras recomendaciones significativas para ahorrar en costes de impresión.

Comprar equipos de impresión de alta tecnología La selección adecuada del tipo de impresora es otro aspecto de relevancia a la hora de conseguir un ahorro de tinta. Desde Cartucho.es cuentan con un catálogo de equipos de impresión que abarca destacadas marcas del mercado.

El menú incluye, entre otras buenas opciones, el modelo de impresora láser color Brother HL-L3230CDW que facilita la impresión a doble cara automática. Además, cuenta con una velocidad de 18 ppm que agiliza el proceso de reproducción reduciendo de forma significativa el gasto de tinta.

Cartucho.es es una empresa con más de 10 años de experiencia en la venta de equipos de impresión que se ha distinguido por dar soluciones rápidas, económicas y eficaces a sus clientes. Esta característica ha contribuido a recibir reconocimientos que avalan la calidad de sus servicios, como el galardón de OCU que la avala como una de las “mejores tiendas online”.