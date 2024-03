¿Cuáles son los nuevos requisitos para la facturación electrónica y cómo hay que cumplirlos utilizando el Kit Digital?

En diciembre pasado se publicó en el BOE el Real Decreto 1007/2023, en el que se aprueba el nuevo reglamento que detalla las nuevas exigencias que deben adoptar los sistemas y programas informáticos que soportan los procesos de facturación de profesionales y empresarios.

Además, define la estandarización de los formatos de registros de facturación.

Esta norma jurídica impone cambios obligatorios para las empresas y autónomos a partir del 1 de julio del 2025, por lo que todos los sistemas deberán tener actualizados sus ERP antes de ese plazo o con fecha máxima del 8/8/2024. Autónomos, pymes y microempresas tienen la posibilidad de acceder al programa Kit Digital que provee el Ministerio de Asuntos Económicos, financiado por los Fondos Next Generation de la UE para implantar o actualizar soluciones digitales. Estas ayudas a fondo perdido resultan esenciales para acceder a agentes digitalizadores que sean capaces de crear una solución digital a medida. Agencia CDI es un agente digitalizador aprobado, que no solo ayuda a las empresas a implementar webs, tiendas electrónicas y otras soluciones, sino también a adecuar el sistema de facturación electrónica para cumplir con los requisitos necesarios.

Nuevos requisitos para la facturación electrónica El nuevo Reglamento Verifactu tiene por objeto exigir la adopción de sistemas de emisión de facturas verificables a pymes, microempresas y autónomos, así como optimizar el cumplimiento tributario y prevenir el fraude fiscal. Según la reciente disposición, los sistemas informáticos involucrados en los procesos de facturación de empresarios y profesionales deben garantizar la integridad, accesibilidad, conservación legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturas (incluida la factura simplificada). Con el objetivo de asegurar que cada factura emitida cumpla rigurosamente con las normas antifraude, la legislación incorpora elementos de seguridad como hashes encadenados y firma electrónica para garantizar gestiones administrativas más transparentes y eficientes. Además de comunicar en tiempo real a la AEAT las actualizaciones de los registros de facturación, se pretende generar transparencia en las transacciones comerciales, facilita el ahorro de tiempo y costes, y disminuye los errores humanos en la facturación electrónica.

De esta aplicación quedan excluidos del IVA quienes tributan bajo el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. También se excluyen las operaciones ejecutadas mediante establecimientos permanentes ubicados en el extranjero o aquellas facturadas por la Comisión Nacional de Energía, entre otras.

Cómo actualizar la facturación con el Kit Digital Agencia CDI es una empresa especializada en comunicación, digitalización e imagen, que también ayuda a sus clientes a solicitar e implementar el Kit Digital. El objetivo es no solo promover el desarrollo digital de las empresas, sino también ayudar a la implementación de estas ayudas económicas en la actualización de los sistemas de facturación. Las ayudas van desde los 2.000 a 12.000, dependiendo del tamaño de la empresa. El equipo de expertos y expertas en comunicación, digitalización e imagen de Agencia CDI ayudan a pymes, microempresas y autónomos a acceder a esta subvención a fondo perdido para digitalizar procesos, como en el caso que nos ocupa de facturación electrónica.