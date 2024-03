Cambio de perfil en el comprador inmobiliario de La Manga Club, el nuevo cliente busca rentabilidad

A los propietarios tradicionales de segunda residencia, hasta ahora de larga estancia, se unen nuevos clientes que buscan maximizar su inversión, según confirma La Manga Club Properties

La Región de Murcia ocupó la tercera posición en el último trimestre de 2023 en número de operaciones inmobiliarias por parte de extranjeros, según el Colegio de Registradores

El Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa ha provocado un cambio en el perfil del comprador de La Manga Club: el nuevo cliente, además de una segunda residencia donde pasar sus vacaciones, busca rentabilidad. “Nos hemos preparado este último año para el nuevo consumidor que sabíamos que llegaría con este establecimiento de gran lujo buscando una inversión segura y la rentabilidad de sus activos”, explica Manolo López, director de Real Estate de La Manga Club Properties.

“La demanda inmobiliaria está cambiando en el destino, con la promesa de que la marca Grand Hyatt revalorizaría rápidamente las propiedades hasta un 30 %, y no nos hemos equivocado. Hemos constatado que al tradicional comprador que pasa grandes temporadas en el resort, se une un perfil inversor que busca una alta tasa de rentabilidad, y que persigue que su propiedad esté totalmente cuidada durante sus ausencias, ofreciéndole las máximas facilidades y seguridad, sin sorpresas de ocupación por terceros y con un mantenimiento premium”, asegura.

Es por ello que La Manga Club Properties, para dar respuesta a este nuevo perfil de cliente que llega en busca de rentabilidad, ha llegado a un acuerdo con una empresa especializada y consolidada en gestión de activos que podría reportar a los propietarios ingresos superiores a los 18.000 euros anuales, según el índice de ocupación, si no disfrutan de sus viviendas. Este servicio, que ofrecería esta compañía local especializada en la gestión de alquileres, incluiría la inspección de la propiedad, el pago de sus facturas de los suministros en España, servicios de limpieza y lavandería, atención personalizada ante emergencias 24 horas los 7 días de la semana, mantenimiento y alquiler de equipos, o jardinería, entre otros elementos.

Los extranjeros copan más del 15 % de las compraventas en España El inversor extranjero representa el 15,12 % de las compraventas llevadas a cabo en España, manteniéndose en uno de los tramos más altos de su serie histórica, según el último informe del Colegio de Registradores.

En el último trimestre de 2023, las comunidades autónomas que han concentrado más operaciones por parte de inversores extranjeros han sido las Islas Baleares (35,63 %), la Comunidad Valenciana (29,39 %), la Región de Murcia (26,63 %), Canarias (26,53 %), Cataluña (15,94 %) y Andalucía (15,12 %).

Las Orquídeas, único complejo de obra nueva de La Manga Club La Manga Club Properties es uno de los líderes en el desarrollo residencial de obra nueva de la Costa Cálida, en Cartagena, apuesta por ofrecer siempre a sus clientes la máxima calidad con su nueva promoción “Las Orquídeas”, que con un total de 42 apartamentos de 2 y 3 dormitorios en pleno centro del resort, diseñados por el estudio de arquitectura INNOV-ARQ, contemplan una inversión total cercana a los 15 millones de euros en su construcción.

Con un precio de salida de 365.000 euros para las unidades más pequeñas, los precios varían hasta los 710.000 euros según número de dormitorios, la planta en la que se localicen, la orientación (muchos tienen vistas al mar) y las facilidades que incorporen (los de la planta baja incluyen jardín y los áticos, un solárium, por ejemplo).

Las Orquídeas es el único complejo en construcción de obra nueva de La Manga Club, y está situado a escasos minutos a pie de tiendas, restaurantes y servicios. Con dos o tres dormitorios, los apartamentos tienen entre 92 y 119 m² de espacio interior, además de terrazas exteriores de al menos 22 m², que se completan con parking privado y piscina comunitaria al aire libre. Todos los apartamentos llevan adjunto un trastero de entre 8 y 14 m².

Todos los bajos de Las Orquídeas cuentan con área de jardín y zona de barbacoa, y cuatro unidades disponen, además, de sótanos de entre 53 y 76 m² que pueden utilizarse como sala de juegos, bodega o estudio.

La comunidad residencial llevará los materiales cerámicos de Porcelanosa que se utilizarán en todas las unidades, que destacan por sus suelos radiantes de gres porcelánico de color calizo natural o madera colonial (para el ahorro energético), integrándose con el de los baños, que incluirán griferías Krion Shell® pensadas para otorgar soluciones funcionales, estéticas y sostenibles en equipamientos sanitarios, también del grupo Porcelanosa.

Las cocinas, que vienen incorporadas, están diseñadas con mobiliario de color blanco hecho a medida y cuenta con los principales electrodomésticos (cocina, horno, campana extractora, así como lavavajillas y nevera integrados). Los apartamentos también cuentan con armarios empotrados.

Interiorismo cuidado y de alta gama La promotora ha preparado el diseño de un piso piloto de tres dormitorios en planta baja decorado por la interiorista Rita Rosés, con un pack mobiliario que también se ofertará a los compradores por un valor de 20.000 euros (incluye salón, comedor y terraza).

Rita Rosés, cuya trayectoria como interiorista acumula más de 30 años de experiencia en diversos sectores (retail, hostelería, residencial y oficinas), ha elegido para prototipo de Las Orquídeas una paleta de colores en tonos cálidos y ha propuesto un mobiliario moderno y atemporal, cuya carta podría cambiar según la disponibilidad en el momento de la entrega.

Los muebles seleccionados, todos de alta gama y armonizados, incluyen piezas y accesorios de tiendas y marcas del tipo de Delfin Detall, Punt, Vical, Rugs & More, STUA o El Taller de las Indias. En lo que se refiere al mobiliario exterior, el diseño previo se ha realizado con marcas de la categoría de Expormim y Ezpeleta, que completarán un espacio que incluye también zona de barbacoa, marcas que pueden ser sustituidas por algunas de similares características y valor, según disponibilidad.

La selección de Rita Rosés Studio se puede ampliar al resto de la unidad bajo presupuesto, siguiendo la asesoría de interiorismo de la experta.

Oficinas de información en varios puntos del resort La Manga Club Properties cuenta con tres oficinas de información y venta en el resort. La primera se ubica en la rotonda de acceso, en la carretera de Atamaría, donde se encuentra su sede principal, un espacio de grandes dimensiones que integra también un showroom de Porcelanosa y ejemplos de las principales estancias de algunas de sus nuevas promociones a la venta (entre ellas, de Las Orquídeas). El segundo punto de información se encuentra en La Casa Club del Real Golf y, el último y tercero, en el hall del Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.

Con un trato personalizado y adaptado a los nuevos tiempos, La Manga Club Properties, líder de obra nueva en el destino, proyecta y gestiona todo el proceso de diseño de villas, apartamentos y centros comerciales para convertirlos en un lugar de ensueño para disfrutar durante casi todo el año del sol, del mar y de un entorno protegido en la Manga del Mar Menor, uno de los destinos turístico más conocidos de la Región de Murcia.