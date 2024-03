Un libro redondo por dentro y por fuera que finaliza las Cartas al Director de Enrique Stuyck

Tras dos décadas de reflexiones y ocurrencias, en España se ha vuelto inevitable pensar en Enrique Stuyck cada vez que se menciona el género de las cartas al director.

Este vínculo resulta natural ante la impresionante cantidad que supera las 10.000 cartas de su autoría publicadas en periódicos españoles. A ellas se suman varios libros de selecciones y la obtención de un Récord Guinness.

Ahora, con más de 80 años de edad y con 20 de ellos dedicados a escribir y enviar cartas al director, el autor ha decidido darle un cierre literalmente redondo a esta magnífica y productiva etapa, que ha generado sonrisas y fomentado el sentido crítico en millones de lectores.

En ese sentido, Enrique Stuyck recientemente publica Ocurrencias 3, un libro que busca poner el punto final a la apasionante aventura que lo introdujo en el mundo epistolar y que le dio un excepcional espacio en la prensa española.

El libro redondo que no estará a la venta Ocurrencias 3 es descrito como un libro redondo por fuera y por dentro, puesto que el autor, con la incondicional colaboración de la editorial Cyan y el apoyo de la agencia Cokrea, ha publicado un ejemplar que funcionara como el cierre perfecto para un ciclo exitoso y memorable. Por ello, se cuidó hasta el más mínimo detalle y se logró que el volumen tuviera el atractivo de contar con una forma circular.

Sin embargo, a diferencia de las obras anteriores, el libro redondo no será puesto a la venta porque para Enrique, el mejor final posible consiste en reconocer y agradecer a quienes han sido los principales soportes de su vida y de su travesía epistolar, es por ello, que el empresario y escritor ha decidido entregar los volúmenes existentes de Ocurrencias 3 a familiares, amigos y a sus más fieles seguidores, para que lleven consigo un recuerdo único y especial de la apasionante aventura que han significado las más de 10.000 cartas al director.

Si se quiere recibir el libro redondo Ocurrencias 3 de forma gratuita, solo se tiene que enviar un mensaje directo a través de su cuenta de Instagram @cartasdeenriquestuyck.

Cartas al director de Enrique Stuyck Sobre la trayectoria epistolar de Enrique Stuyck cabe destacar que el viaje comenzó en 2003, con una carta titulada Pobre Enrique y prosiguió con la publicación de su primer libro Querida Prensa.

En mayo de 2019, el autor dio inicio a una segunda etapa de cartas al director. Por su parte, 2020 representó un punto de inflexión porque Stuyck obtuvo un Récord Guinness de Cartas al Director.

Ese mismo año vio la luz el libro, Una selección de las 3.000 Cartas al Director y más adelante, en agosto de 2021, se publicó otra selección con 2.000 cartas.

La serie Ocurrencias apareció por primera vez en octubre de 2022. En este caso, los libros no solo contenían cartas al director, sino que cada una iba acompañada de una llamativa ilustración. Un año después se publicó Ocurrencias 2 y, finalmente, en 2024, Ocurrencias 3 representa la culminación de dos productivas décadas que dejaron memorables cartas al director.