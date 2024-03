ByB Dental expande su clínica a cuatro gabinetes con la última tecnología en odontología

En pleno 2024 ya todo el mundo está, o debería estarlo, concienciado sobre la relevancia de la salud bucodental. Y no solo se trata de mantener unos dientes y encías saludables, sino también de la prevención de enfermedades, de tener una mayor autoestima y de mejorar las interacciones sociales.

Sabiendo todo esto, ByB Dental, clínica dental de referencia en Málaga, ha realizado una gran reforma para ampliar de uno a cuatro gabinetes y ha introducido algunas mejoras en la tecnología que usa en los tratamientos de sus pacientes, como un TAC y un escáner intraoral. Además, todo ello lo hace manteniendo los precios asequibles que venía ofreciendo a sus pacientes.

Cuatro gabinetes nuevos Tal ha sido la reforma que ha afrontado ByB Dental que ha pasado de tener tan solo un gabinete a cuatro. El objetivo de esta gran apuesta es poder atender a muchos más pacientes simultáneamente para que cada vez más malagueños puedan gozar de una salud bucodental perfecta y una sonrisa que sea la envidia de todo el mundo.

Este equipo liderado por la Dra. Blanca Barrio, especialista en ortodoncia y estética dental, ofrece odontología enfocada en las especialidades contando con profesionales en las diferentes áreas como son los implantes dentales, ortodoncia, carillas dentales, odontología rehabilitadora, odontopediatría y ahora con las nuevas instalaciones también se aumenta la oferta contando con una médico especialista en medicina estética.

En cuanto a los tratamientos dentales que se llevarán a cabo en estos nuevos gabinetes, destacan la ortodoncia, los implantes dentales, el blanqueamiento dental, la odontopediatría y la prótesis dental, por lo que se dará solución a cualquier problema dental de los pacientes.

Nuevo TAC y escáner intraoral para un servicio de más calidad Además de todo el mobiliario nuevo de los tres gabinetes adicionales, con el fin de buscar la excelencia en los resultados de los tratamientos, esta clínica dental de Málaga también ha incorporado tecnología de última generación.

Por un lado, ByB Dental a partir de ahora contará con un nuevo TAC (Tomografía Axial Computarizada). Se trata de una herramienta de diagnóstico por imágenes que se usa para obtener imágenes detalladas de las estructuras dentales y maxilofaciales. Es decir, gracias a esta tecnología se pueden escanear imágenes tridimensionales de alta resolución que permiten a los dentistas de ByB Dental visualizar con precisión la anatomía oral y facial.

Este TAC será muy útil, por ejemplo, para el diagnóstico de patologías, la planificación de tratamientos, la evaluación de la anatomía de la estructura ósea, como guía para procedimientos quirúrgicos y para hacer seguimiento y evaluación de los resultados de un procedimiento realizado.

Por otro lado, esta clínica dental también ha incorporado un escáner intraoral, que es un dispositivo que también sirve para obtener imágenes digitales detalladas de la cavidad oral y sus dientes. La gran ventaja de esta tecnología es que gracias a ella no se depende de las impresiones tradicionales de yeso.

Además, algunas de las funcionalidades del escáner intraoral son la obtención de impresiones digitales, la planificación de tratamientos y el diseño de restauraciones dentales personalizadas. Asimismo, a todo ello hay que sumar que gracias al escáner intraoral la clínica dental va a conseguir la mejora de la experiencia del paciente, la reducción del tiempo del tratamiento y la mejora de la comunicación entre el dentista y el laboratorio dental.

La calidad no está reñida con los precios asequibles En definitiva, ByB Dental ha realizado numerosas mejoras en sus instalaciones con el fin de ofrecer a sus pacientes la mejor calidad posible. Sin embargo, desde la clínica destacan que la excelencia en los resultados no tiene por qué estar reñida con los buenos precios que venían ofreciendo hasta ahora, por lo que seguirán teniendo precios asequibles para todo el mundo en todos sus tratamientos.

También cabe destacar que la primera visita y las revisiones en esta clínica dental de Málaga son totalmente gratuitas, por lo que los pacientes ya no tienen excusa para no acudir al dentista ante cualquier posible problema o dolencia en la boca.

Además, esta clínica también es conocida por su trato totalmente personalizado, porque para sus profesionales lo primero son los pacientes. Por ello, no dan por concluido ningún tratamiento hasta que el paciente está totalmente satisfecho y tienen garantía por si surge algún imprevisto después de terminarlo. Y, por supuesto, tienen el objetivo de que la visita al dentista sea siempre una experiencia agradable, incluso para aquellos que tienen un poco de miedo o reparo en acudir a ellos.

Para terminar, también hay que destacar el trato a los niños, pues la infancia es una etapa en la que es absolutamente esencial cuidar de la salud oral, siendo la ortodoncia, los selladores dentales, el tratamiento de caries y las extracciones dentales los tratamientos más comunes en los niños.

Pedir una cita gratuita La gran ventaja de esta clínica dental malagueña es que dan la oportunidad a sus pacientes de pedir una cita gratuita y sin compromiso para realizar una revisión de los dientes y encías. En esta consulta evaluarán el estado de la salud oral del paciente y estudiarán si necesitan algún tratamiento que mejore, como se comentaba en las primeras líneas, no solo su salud bucodental, sino también su autoestima y sus interacciones sociales.

En resumen, ByB Dental ha ampliado la clínica de uno a cuatro gabinetes y ha incorporado nueva tecnología que ayude a mejorar la satisfacción de sus pacientes, como un TAC y un escáner intraoral. Y todo ello manteniendo los precios asequibles que ya tienen y, por supuesto, el trato tan agradable y profesional que les caracteriza. ¿Qué se tiene una dolencia, se ha identificado algún problema en los dientes o se necesita una revisión? Es posible pedir la primera visita gratuita y empezar a cuidar de la salud de la boca con el mejor equipo de profesionales de Málaga.