¿Por qué es importante la salud capilar?, por Ousto Cosmetics

El cabello ha sido desde hace muchos años un símbolo de belleza. No obstante, la salud capilar es importante no solo por su cualidad estética, sino también porque se cuida el cabello desde su inicio, hebra a hebra, para tener un cabello sano, cuidado y limpio.

Ousto Cosmetics es una empresa dedicada a la fabricación de productos cosméticos 100% naturales para el cuidado del cabello, con un amplio catálogo centrado en garantizar la salud capilar.

Lo esencial acerca de la salud capilar El cuidado del cabello está intrínsecamente relacionado con la salud. Por esta razón, el cuidado del cuero cabelludo, es algo imprescindible para mantenerla, "sin cuero cabelludo sano, no hay cabello sano". Lo aconsejable es mantener un plan de limpieza del cuero cabelludo, al menos una vez al mes. Desde Ousto Cosmetics, ofrecen el servicio de oxigenación capilar. Además de eso, mantener una correcta alimentación que incluya el consumo de proteínas suficientes, así como vitaminas A, C y B, minerales como el zinc y el hierro, y ácidos grasos omega-3.

La hidratación de la fibra, así cómo del cuero cabelludo, es imprescindible para su cuidado, por eso, todos sus productos incorporan ácido hialurónico. Gracias a su fórmula, libre de sulfatos, fosfatos, parabenos, siliconas y sin GMO, hacen de este producto un referente para la salud capilar. La frecuencia del lavado dependerá de cada tipo de cabello. Sin embargo, en general, con lavarlo de dos a tres veces semanalmente es suficiente para mantener una salud capilar óptima.

Consejos para el cuidado del cabello Algunos aspectos adicionales que pueden considerarse para el cuidado del cabello son los masajes capilares, dado que ayudan a activar la micro circulación del cuero cabelludo. También se recomienda el uso de productos que estén libres de siliconas para evitar taponamientos córneos, que terminan en caídas y afinamiento de la fibra. Por su parte, el proceso de peinado del cabello debe ser delicado, iniciando en las puntas y acompañado con productos que suavicen la fibra capilar.

Por último, si se utilizan herramientas de calor como secadores, planchas o rizadores, hay que aplicar siempre un protector térmico para no producir deshidratación de la fibra. Además, si alguien desea exponerse al sol, lo ideal es usar productos de prevención para el cuero cabelludo y así no perjudicarlo y conservar su integridad. Si bien los cuidados básicos son suficientes para tener una buena salud capilar, siempre es ideal ir con un especialista como los de Ousto Cosmetics, para un cuidado más exhaustivo y profesional del cabello.