Recomendaciones para solicitar el grado de dependencia. Optimizar el tiempo y simplificar los trámites

La Ley de Dependencia establece una serie de servicios y prestaciones que tienen como principal objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia. No obstante, su proceso de solicitud puede llegar a ser complicado y tedioso para algunas personas, por eso acuden a empresas de gestoría social especializada.

En este contexto, TSforense es un gabinete de trabajo social con tres líneas de trabajo, siendo una de ellas la gestoría social especializada de la tramitación de la Discapacidad, de la Dependencia, la elaboración de informes de Capacidad Jurídica y el asistente personal para la búsqueda de la residencia más adecuada para los mayores, o PAER por sus siglas en inglés.

La valoración de la dependencia Los trámites para solicitar la valoración de la dependencia varían en cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, los requisitos de la solicitud se mantienen. Para poder optar por esta ayuda, el solicitante debe encontrarse en una situación de dependencia no reversible y residir en la comunidad autónoma en la que solicita la ayuda, además de haber residido durante cinco años en territorio español. Esta solicitud puede realizarla la persona beneficiada, un familiar, un representante legal o, incluso, una administración pública.

Por otro lado, el grado de dependencia lo determina la Administración Pública a través de una visita al domicilio habitual del solicitante por parte del Servicio de Valoración de la Dependencia. Para la valoración final, se considerarán los informes de salud proporcionados, la entrevista realizada en la visita domiciliaria, la observación y la comprobación directa por el equipo de valoración y los resultados emitidos por el Baremo de Valoración de la Dependencia. Con base en esto, se determinará el grado de dependencia, el cual abarca desde el Grado I hasta el Grado III.

Ahorrar tiempo y simplificar los trámites La solicitud del Grado de Dependencia, así como cualquier otro procedimiento judicial, requiere tiempo y dedicación para garantizar un trámite exitoso. A pesar de esto, la falta de tiempo, de información y de conocimiento puede ser un impedimento para completar las gestiones que aseguren la ayuda a familiares mayores o dependientes, a la que tienen derecho por ley.

Asimismo, el margen de error y equivocaciones en el momento de tramitar una solicitud es muy alto, ya sea por no haber llenado la solicitud correctamente, por falta de requisitos o por el uso de modelos no oficiales. Estos fallos solo hacen perder más tiempo y alargar el proceso del trámite.

Por esta razón, muchas personas han optado por contar con asistencia y apoyo de gestorías sociales, con trabajadoras sociales especializadas en la realización de este tipo de trámites, empresas que se encarguen de realizar las tareas que más consumen tiempo a la hora de solicitar los beneficios por dependencia. De esta manera, el solicitante no solo ahorrará tiempo, sino que también disminuirá la cantidad de rectificaciones necesarias, mejorando el proceso de su solicitud.