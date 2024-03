Guía de reclamación al seguro tras sufrir un accidente de esquí, por BCVLex

A la hora de practicar un deporte de nieve, los aficionados a disciplinas como el esquí de fondo, esquí alpino o snowboard se encuentran expuestos a sufrir distintos tipos de accidentes. Por esta razón, las estaciones de esquí deben velar por la integridad física de los deportistas, prestando el servicio con todas las medidas de seguridad necesarias. No obstante, al sufrir un accidente de esquí, es usual que las personas no sepan cómo proceder para realizar la reclamación al responsable y su seguro, ante lo cual es aconsejable solicitar el asesoramiento de un despacho de abogados especializado en la materia como BCVLex.

¿Cómo proceder legalmente ante un accidente de esquí? A pesar de que las pequeñas caídas o las heridas leves son normales al practicar un deporte de nieve, existen ocasiones en las que las personas que realizan este tipo de actividades en estaciones de esquí pueden sufrir lesiones dolorosas o permanentes que pueden traer aparejadas consecuencias de por vida. Por ello, muchos aficionados a estas disciplinas contratan seguros deportivos para estar cubiertos ante cualquier accidente de esquí, al menos para los daños causados a otros esquiadores.

De esta manera, la existencia de un seguro hace posible reclamar no solo por el perjuicio físico, sino también por los gastos derivados del accidente. En este sentido, la empresa gestora de las pistas y el seguro podrían tener que hacerse cargo de las lesiones en caso de caídas del telesilla, en las zonas de servicios, o incluso de accidentes producidos fuera de la pista dependiendo de las circunstancias. A su vez, se debe proceder de la misma manera por caídas provocadas por mala señalización o indicaciones erróneas del monitor, entre muchas otras situaciones.

Asesoramiento especializado en accidentes de esquí, de la mano de BCVLex Al producirse un accidente de esquí, es importante llevar a cabo una serie de acciones que serán fundamentales al momento de reclamar una indemnización. En primer lugar, se deben buscar testigos o solicitar ayuda a la policía local para levantar atestado, además de sacar fotografías para dejar constancia de la fecha del incidente y revisar si el ticket del centro de esquí tiene seguro. Si intervienen equipos de socorro, es importante hacerse con una copia de su informe de intervención. Asimismo, el damnificado debe si tiene un seguro de accidentes en el deporte y verificar si aparece en la póliza del seguro del hogar alguna cobertura de asistencia jurídica, a la vez que guardar todos los comprobantes de gastos y los documentos médicos.

Así, quienes hayan sufrido un accidente de esquí en España, Francia o en el extranjero, pueden ponerse en contacto con el despacho de abogados BCVLex, cuyos especialistas están cualificados para tramitar la reclamación contra los responsables y sus compañías de seguro desde España. Con una trayectoria de más de 3 décadas defendiendo los intereses de sus clientes en España y Francia, BCVLex se ha posicionado como uno de los bufetes de abogados líderes en materia de derecho internacional.