Trucos para viajar más por menos dinero

Viajar no tiene por qué ser costoso. Con una buena planificación y hábitos frugales, se pueden satisfacer el espíritu viajero sin maltratar el bolsillo. Aquí van algunos consejos que ayudarán a aprovechar al máximo las experiencias de viaje con un presupuesto de viaje asequible.

1. Viajar durante la temporada intermedia: Optar por viajar durante las temporadas intermedias (por lo general la primavera y el otoño) puede resultar en ahorros significativos. Estos períodos, situados entre la temporada alta y la temporada baja, a menudo ofrecen una atmósfera más auténtica. Con menos turistas alrededor, los viajeros pueden disfrutar de destinos populares sin multitudes y aprovechar los precios más bajos en alojamientos y atracciones. Experimentar un destino durante sus meses más tranquilos proporciona una visión única de la vida y la cultura local.

2. Reservar directamente con alojamientos: Al buscar alojamientos asequibles, reservar directamente con hoteles o alquileres vacacionales puede resultar en mejores ofertas que las plataformas de terceros. Durante la temporada intermedia o baja, cuando hay menos afluencia de turistas, es probable que los alojamientos ofrezcan ofertas especiales o estén abiertos a negociaciones cuando las reservas se realizan directamente.

Utilizar herramientas web como la extensión de viajes Directo, que se instala gratuitamente en el navegador Chrome, ayuda a los viajeros a encontrar fácilmente los sitios web oficiales de hoteles o alquileres vacacionales para lograr estos ahorros. Además, comunicarse directamente con los alojamientos, puede brindar mejores condiciones de reserva, oportunidades para descuentos personalizados, potenciando la experiencia de viaje en general.

3. Aprovechar los tours a pie gratuitos: Los tours a pie gratuitos - más conocidos como “Free Walking Tours”- ofrecen una excelente oportunidad para explorar una nueva ciudad sin incurrir en gastos adicionales. Dirigidos por locales, estos recorridos brindan información sobre la historia, la cultura y los lugares de interés de la ciudad, permitiendo que los viajeros se familiaricen con su entorno sin costo alguno. Más allá de ahorrar dinero, estos recorridos ofrecen la oportunidad de interactuar con los lugareños, obtener consejos puntuales y descubrir joyas ocultas que pueden no encontrarse en las guías turísticas.

4. Aprovechar las entradas gratuitas a museos: Muchos museos en todo el mundo ofrecen entradas gratuitas durante días u horas específicas. Investigar de antemano permite a los viajeros visitar museos enriqueciendo sus experiencias culturales sin gastar dinero. Explorar museos durante los horarios de entrada gratuita no solo ahorra dinero, sino que también permite a los viajeros sumergirse en el arte, la historia y el patrimonio de un destino sin preocuparse por las tarifas de entrada.

5. Optar por transporte alternativo: Al realizar viajes económicos, se debe considerar utilizar medios de transporte alternativos entre ciudades, como autobuses, trenes o servicios de coche compartido. Estas opciones suelen ser más económicas que los vuelos, lo que permite a los viajeros llegar a sus destinos cómodamente mientras minimizan los gastos. Además, abrazar métodos de transporte alternativos brinda la oportunidad de experimentar el viaje en sí mismo, disfrutar del paisaje, interactuar con los locales y descubrir parajes ocultos en el camino. Los servicios de coche compartido, en particular, ofrecen flexibilidad y ahorro, permitiendo a los viajeros dividir los gastos con otros pasajeros y personalizar sus itinerarios según sus preferencias.

En resumen, adoptar hábitos de viaje moderados permitirá a los viajeros explorar el mundo sin exceder sus presupuestos. Al tomar decisiones informadas, ser flexible con los planes de viaje y aprovechar las oportunidades gratuitas o con descuento, se puede disfrutar de experiencias memorables sin presiones financieras.