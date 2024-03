Las ventajas de la cirugía de presbicia y cataratas con expertos del Departamento de Oftalmología del Hospital Universit

La vista es uno de los sentidos más fundamentales en la vida cotidiana, ya que conecta a cada persona con su entorno de manera visual e integral.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los órganos que intervienen en la visión se van atrofiando y esto afecta directamente el modo de ver el mundo. Por lo tanto, cuando este sentido se ve limitado por condiciones como la presbicia y las cataratas, la calidad de vida puede deteriorarse significativamente. En estos casos, los especialistas del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus recomiendan tomar medidas a tiempo para revertir la situación, evitar consecuencias mayores y garantizar una visión óptima a largo plazo.

Sobre la cirugía de presbicia y cataratas La presbicia, comúnmente conocida como vista cansada, es un fenómeno natural que ocurre con el envejecimiento y suele aparecer a partir de los 40 años. Se caracteriza por la pérdida gradual de la capacidad de enfocar objetos cercanos debido a la rigidez del cristalino por su falta de elasticidad.

Si bien muchas personas acuden a la utilización de gafas, según cada cuadro, la presbicia también puede corregirse de manera efectiva y definitiva a través de la cirugía.

Las cataratas son un cuadro que se presenta ante la opacidad del cristalino. Al perder la transparencia, la luz no puede pasar a la retina y esto dificulta el enfoque, afectando gravemente la visión de manera progresiva. Conforme van avanzando los años empeoran las cataratas, llegando en casos extremos a terminar en ceguera. Ante este cuadro, conviene acudir al tratamiento quirúrgico cuanto antes, ya que es el único método efectivo para corregirla.

La intervención quirúrgica para revertir tanto la presbicia como las cataratas consiste en la facoemulsificación. Esta técnica quirúrgica consiste en extraer el cristalino que provoca esa mala visión y se reemplaza por una lente intraocular multifocal. Un equipo experto, como los que hay en el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus, realizan esta cirugía bajo la técnica de la microincisión bimanual, para provocar menor traumatismo en el ojo, y bilateral, es decir, ambos ojos en la misma sesión quirúrgica. La cirugía la llevan a cabo mediante un procedimiento mínimamente invasivo que restaura la visión desde múltiples focos quedando el paciente libre de llevar gafas o lentillas.

Cómo es la recuperación de la cirugía de presbicia y cataratas El proceso de recuperación después de la cirugía de presbicia o cataratas es rápido y no presenta mayores complicaciones, muy especialmente bajo las técnicas quirúrgicas más modernas como la microincisional bimanual, además de que son intervenciones ambulatorias que no requieren ingreso hospitalario. Los pacientes pueden volver a su casa y experimentar mejoras en su visión desde el mismo día, con resultados más evidentes en los días posteriores.

Recuperar la vista y, con ella, la calidad de vida es una realidad posible gracias a los avances en cirugía oftalmológica. En el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus ofrece esperanza y soluciones reales a los cuadros de presbicia y cataratas, priorizando la atención personalizada y el uso de técnicas de vanguardia, según cada diagnóstico, para garantizar los mejores resultados y una recuperación rápida.