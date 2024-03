Los mejores hoteles para vivir una escapada primaveral única

El Grupo RV EDIPRESS, agencia de comunicación especializada en comunicación turística, cuenta con las claves para vivir unos días inolvidables.

Pasarán las borrascas y las fuertes nevadas que han tenido de blanco ciertos puntos de la península. El frío será cada vez menos intenso y los días se alargarán. ¡Llega la primavera! Los viajeros están como locos buscando cuál será su próximo destino para unos días alejados de todo y de todos. Pero, para acertar, es necesario tener claro dónde alojarse. Encontrar un alojamiento que responda a todas las necesidades que uno se plantea antes de salir de casa, definirá si la escapada ha sido un éxito o un fracaso.

¡Rumbo al norte! Pocas ciudades condensan más lo que busca un viajero que Vitoria-Gasteiz: cultura, patrimonio histórico, zonas verdes, gastronomía y seguridad. La capital vasca se ha convertido en una opción de primer orden para turistas que buscan deporte, planes familiares o simplemente disfrutar de la vida nocturna de sus bares y tabernas. Y para desconectar, nada mejor que el único cinco estrellas de la ciudad, el Gran Hotel Lakua de Vitoria. Silencio, descanso y confort bien comunicado con el centro de la ciudad y las principales vías de acceso a Vitoria-Gasteiz. Imprescindible.

De Madrid al cielo. Hay quienes no pueden vivir sin el color, la luz y el ambiente vibrante de una ciudad con una oferta de ocio casi infinita. Madrid es eso y mucho más, no hay duda. Para vivir intensamente el ambiente del centro de la capital, es necesario saber cuando hacer un alto en el camino y retirarse a un espacio de tranquilidad que, además, permita llegar desde cualquier punto y ofrezca la posibilidad de tomar cualquier avión desde el aeropuerto. ¿La solución? Madrid Marriott Auditorium. El hotel más grande de Europa abre sus puertas para todos aquellos que quieran vivir Madrid de una forma distinta, aportando su innovación, comodidad, oferta gastronómica, y rincones para dedicarse tiempo a uno mismo.

Primavera a la andaluza. A nadie se le escapa que los colores de la primavera se aprecian en Andalucía de una forma especial. Granada en esta época del año es un capricho que todos deberían permitirse una vez en la vida. La capital nazarí tiñe sus balcones de vida y color, haciendo del paseo una verdadera delicia. Como delicia es hospedarse en los céntricos hoteles Dauro. Ya sea en el Premier o en el Confort 2, el viajero tiene la ventaja de poder acceder a cualquier rincón del centro de la ciudad de la Alhambra a tan solo unos pasos de distancia. Un básico para los amantes del embrujo de la vida granaína.

Si, por otro lado, la elección es Sevilla, el acierto también está garantizado. La vida en la capital hispalense transcurre entre calles animadas, gente alegre y ese ‘no sé qué’ que muy pocos se atreven a explicar.

Lo que no está de más es planificar una escapada a Sevilla sabiendo que los hoteles América y Derby son dos apuestas seguras para que el recuerdo de la ciudad del Guadalquivir acompañe al aventurero durante toda su vida. Literalmente pegado al centro, donde es fácil dejarse llevar y olvidarse del tiempo. Una suerte para los que visitan una ciudad diferente, enigmática y bella como Sevilla.

Habrá quien prefiera hacer un balance perfecto entre playa, deportes de aventura y relax con la familia. El resultado de este cóctel se llama Puerto Antilla Grand Hotel. Situado en Isla Antilla, Huelva. Este resort es el aliado perfecto de las familias, ya que los más pequeños de la casa disfrutan de lo lindo con una cantidad ingente de actividades y juegos, mientras que los adultos se pueden relajar en la playa, jugando al golf o relajándose en el spa.

Portugal en primavera… ¿Por qué no? El país vecino es un cofre del tesoro. En cada región hay cientos de rincones y secretos esperando a ser descubiertos. En cada región, hay también un hotel Vila Galé con las puertas abiertas de par en para proporcionar una experiencia espectacular. El segundo grupo hotelero del país, con unidades tanto en Portugal como en España, Cuba y Brasil, es uno de los mayores aciertos a la hora de planificar una escapada primaveral de ensueño.