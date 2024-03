TalenTTech Summit Andalucía (TTS24), el gran encuentro entre la tecnología y el talento

Sevilla, marzo de 2024 - El talenTTech Summit Andalucía está listo para abrir sus puertas en un gran encuentro que reúne lo mejor del talento y la tecnología.

Con el objetivo de visualizar la tecnología como una vía de orientación o reconversión profesional de personas que hayan estudiado o estén estudiando formaciones no tecnológicas.

En un mundo impulsado por la innovación tecnológica, el acceso a experiencias enriquecedoras y a una orientación verdaderamente útil, es fundamental para que los estudiantes comprendan las amplias oportunidades que ofrece el campo tecnológico. Con este fin nace talenTTech, un proyecto que busca tender un puente entre la comunidad educativa y la tecnológica, dando visibilidad a profesionales que han trazado su camino hacia el éxito partiendo de formaciones tecnológicas y no tecnológicas.

talenTTech es más que una serie de encuentros; es una plataforma que busca inspirar y preparar a la próxima generación a nivel tecnológico. El viernes 26 de abril, en la Fundación Cajasol de la Plaza San Francisco en Sevilla, se llevará a cabo el talenTTech Summit Andalucía. Este encuentro será un espacio donde los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con profesionales establecidos en el campo de la tecnología, quienes compartirán sus experiencias sobre cómo alcanzaron puestos relevantes en sus respectivas empresas, a pesar de que alguno de ellos no tuviera una formación inicial en tecnología.

Aquellos y aquellas que participen en el talenTTech Summit Andalucía, podrán escuchar de primera mano el testimonio de un sinfín de profesionales que han alcanzado el éxito en el mundo tecnológico. Desde expertos en análisis de datos y marketing digital, hasta los propios directores de empresas de gran relevancia dentro del sector, así como profesionales de la comunicación, la psicología y los recursos humanos, los ponentes representarán una amplia gama de disciplinas, brindando a los estudiantes una visión completa de las posibilidades que ofrece el sector.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro es la orientación. Con espacios estratégicamente distribuidos para facilitar la conexión entre los asistentes, se espera que surjan debates, inquietudes y nuevas ideas que impulsen la tecnología como medio y no como fin. Ya sea en los descansos entre ponencias o en las áreas designadas para reuniones informales, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer los centros educativos, a personas con ideas afines y establecer contactos que podrían ser clave para el desarrollo de su futuro profesional.

talenTTech también se enfocará en proporcionar a los participantes una comprensión clara de las habilidades y competencias más demandadas en la industria tecnológica actual. Desde el uso de software hasta el análisis de datos, pasando por la inteligencia artificial, brindando así orientación sobre cómo adquirir y desarrollar estas habilidades, tanto dentro como fuera del aula.

"Nos enorgullece el poder trasladar a los más de 425 estudiantes que a día de hoy ya están inscritos, todo aquello que a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran cuando estudiábamos", dice José María Pedraza, impulsor de talenTTech y CEO de VSSistemas. "Creemos que es fundamental dar un paso al frente en la orientación de los estudiantes apoyando a los centros educativos, pero haciéndolo desde las personas que lo han vivido".

La participación en el encuentro es gratuita, pero se requiere de un registro previo debido a la capacidad limitada del lugar. Para obtener más información y solicitar la acreditación, visitar la página web oficial de talenTTech o ponerse en contacto a través del formulario que se puede encontrar en la misma dirección web.

Además, el evento está abierto a todos los centros educativos que quieran participar. No tiene ningún coste para ellos y se les habilitará un stand el día del evento, en caso de que decidan inscribir a sus alumnos para que participen de forma global ese día en el encuentro.

Contacto de prensa:

Juan Alfonso Martín Asensio

BrandMedia

Correo electrónico: alfonso@brandmedia.es