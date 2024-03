Las tiras blanqueadoras detrás de las sonrisas de Hollywood llegan a España

Los ensayos clínicos de SHINOI LABS han permitido desarrollar este producto tan popular en EEUU que, por fin, llega al país con el aval de la UE

Resultados profesionales en casa con un sencillo gesto: pegar cada tira bioadhesiva en los dientes y dejarlas actuar 30 minutos

Es el secreto de las estrellas de Hollywood -y el de millones de estadounidenses- para lucir una sonrisa radiante sin pasar por el dentista. Las tiras blanqueadoras, la solución más sencilla y efectiva de blanqueamiento dental, llegan a España de la mano de SHINOI LABS y ya están revolucionando el mercado.

Con solo 30 minutos al día, las tiras blanqueadoras Silver Strips de SHINOI LABS devuelven el brillo a los dientes y eliminan las manchas, consiguiendo un tono blanco y radiante en unos pocos días. Y aquí viene lo mejor: sin moverse de casa y con resultados profesionales, ya que es un producto testado y garantizado 100 % por dentistas.

Un blanco permanente que deslumbra, como el de las estrellas de la gran pantalla, sin pasar por clínica y a un precio pensado para cada persona. SHINOI lo pone fácil: "solo tienes que abrir el sobre Silver Strips, pegar cada tira transparente con cuidado en los dientes y dejarlas actuar entre 30 y 60 minutos, durante unos 15 días, aproximadamente", afirma el experto.

Fácil, ¿verdad? La fina película cubierta con la fórmula blanqueante PAP-s, con bioadhesividad aumentada, está diseñada para una colocación cómoda y fácil en cualquier momento y lugar (en casa, la oficina, de camino al trabajo, etc.). También ofrece un consejo: "evita comer o beber 60 minutos después y maximizarás el efecto blanqueante".

¿Cómo actúan las tiras blanqueadoras para los dientes? Desde hace más de 20 años, las tiras blanqueadoras son un producto muy popular y demandado en Estados Unidos, donde pueden adquirirse en farmacias y establecimientos de venta directa. Sin embargo, la normativa de la Unión Europea no permite su comercialización, puesto que contienen los mismos peróxidos que usan los dentistas en clínica y pueden ser muy irritantes si no se usan correctamente.

Sin embargo, los ensayos clínicos y el trabajo de I+D+i desarrollado durante los últimos dos años por SHINOI LABS en Europa, han permitido desarrollar bandas blanqueadoras con resultados profesionales que, por fin, llegan al país con el aval de la Unión Europea de la mano de esta compañía puntera en tecnología de blanqueamiento dental.

El equipo de SHINOI Research LAB es el único que ha conseguido estabilizar hasta un 30 % de PAP-S, el compuesto orgánico que libera oxígeno activo cuando se descompone, consiguiendo un resultado similar a los blanqueamientos en clínica. La fórmula PAP-S de SHINOI blanquea mientras cuida los dientes y encías, sin daño o sensibilidad dental.

Tecnología ‘dual whitening’: la combinación ganadora Lucir la mejor versión de la sonrisa es hoy posible en España gracias a las tiras blanqueadoras para los dientes Silver Strips, perfectas para complementarlas con la pasta de dientes Clarity, la única del mundo con 4 % de blanqueante activo y con tecnología ‘dual whitening’.

Estos son los agentes protectores que contiene: nitrato potásico (desensibilizante), PAP (blanqueante), hidroxiapatita (remineralizante de los más potentes), fluoruro sódico (el flúor, previene las caries y la sensibilidad), aceite de semilla de jojoba (antioxidante), acetato de zinc (antiséptico), fosfato dicálcico (remineralización), ácido ascórbico (vitamina C, que fortalece las encías), hialuronato de sodio (hidratante derivado del ácido hialurónico), limonene: antiséptico (derivado oleico de la piel de los cítricos).

Simplemente usando la pasta Clarity día a día se evita que los dientes se manchen entre cada aplicación diaria de tiras blanqueadoras SILVER STRIPS, una combinación ganadora que devolverá a los dientes su brillo y blanco natural. ¿Lógico? Pues nadie ha sido capaz de formular algo así. Hasta SHINOI LABS.