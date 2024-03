EcoAutomatismos, empresa instaladora que forma y facilita formación para el instalador

En todas las casas, se necesitan servicios básicos como el gas, electricidad y climatización, sin los cuales el estilo de vida de hoy en día sería inconcebible. Aunque parezca un trabajo sencillo, la instalación de estos es una tarea que requiere de sumo cuidado porque de esto depende tanto su buen funcionamiento como la seguridad de la vivienda.

Por tal motivo, es que se necesitan instaladores profesionales suficientemente cualificados para ejecutar esta clase de trabajos. En EcoAutomatismos son conscientes de esta necesidad y, en esa dirección, es que ofrecen una excelente oportunidad de formación como instalador profesional.

Formación experta como instalador profesional Algunos de los trabajos de instalación tienen alta demanda en el país, ya que no existen suficientes profesionales especializados en áreas como la electricidad, por ejemplo. Aunque ciertos trabajos pueden ser realizados por personas no certificadas, lo correcto y recomendable es contratar profesionales del sector que tengan las capacidades y conocimientos requeridos para garantizar un trabajo seguro y eficiente. Una garantía de esta profesionalidad o capacitación es que la empresa instaladora pertenezca al gremio de instaladores de su ciudad o comunidad. Desde estas asociaciones o federaciones velan por los derechos de los instaladores y garantizan que todos sus miembros cumplen con las normativas vigentes. Algunos ejemplos de estas federaciones son FEGICAT en Cataluña o CONAIF a novel nacional.

A la hora de formarse como instalador profesional, es posible optar por la Formación Profesional (FP) en universidades, centros de estudios superiores y centros especializados. También se pueden realizar certificados de profesionalidad, con los cuales se obtiene una capacitación más especializada en el área y una titulación que acredita los conocimientos.

Por último, se encuentra la opción de hacer cursos para conseguir especialidad de instalación, esto es la formación continúa. En EcoAutomatismos cuentan con un área de profesionales especializados, en los cuales la empresa realiza una inversión constante en formación para que dispongan de las prácticas y saberes actualizados del área.

Servicios de instalación a cargo de profesionales Desde EcoAutomatismos ofrecen una variedad de servicios de instalación que cubren una gran parte del territorio español, sobre todo en la zona de Cataluña, levante y de Aragón. La firma dispone de un equipo especializado en áreas de instalaciones eléctricas, de agua y gas, de calefacción y de aire acondicionado, además de liderar proyectos de energía solar térmica y fotovoltaica y proyectos de energía renovables.

Sus prestaciones se caracterizan por contar con equipos dotados con excelentes sistemas tecnológicos, y todas las herramientas necesarias para ejecutar una labor eficiente. A su vez, destacan por su eficacia y rapidez en la culminación de proyectos que están respaldados por una garantía de dos años.

Por otra parte, la firma es también reconocida por el cumplimiento de todas las normas y requisitos legales establecidos para cada ámbito, por lo que garantiza un servicio responsable, seguro y adaptado a las exigencias del sector.

Con más de 25 años de trayectoria, EcoAutomatismos emerge como una de las empresas líderes en cuanto a instalaciones, gracias a un alto compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la satisfacción de sus clientes.