La Herramienta Balear col·labora amb la consultoria CEDEC per millorar la seva gestió i afermar el seu creixement

La Herramienta Balear és una empresa familiar situada a Palma (illes Balears) l'activitat principal de la qual se centra en la comercialització d'eines, petita maquinària elèctrica i equips de protecció individual i caragols per a professionals de diferents sectors industrials en tota l'illa Des de la seva fundació en 1968, l'empresa s'ha caracteritzat per la seva àmplia oferta de productes, comercialitzant tot tipus de materials que inclouen des d'eines elèctriques i manuals a equips de protecció, vestuari i de senyalització, elements de caragols, químics, equips de soldadura o de tall de metall.

A més, L'EINA BALEAR disposa d'un servei especialitzat a preparar vehicles professionals amb tota la gamma d'articles que ofereix Syncro System, com a calaixeres, safates, contenidors i altres articles i accessoris que permeten transformar qualsevol furgoneta en un taller mòbil.

Gràcies a un equip humà altament especialitzat, l'empresa ofereix un assessorament personalitzat als seus clients amb l'objectiu que adquireixin l'equipament que més s'adapta a les seves necessitats específiques, sempre garantint la màxima qualitat en els materials subministrats, així com una excel·lent atenció i servei al client.

La Herramienta Balear, S.A. col·labora des de l’any 2018 amb CEDEC, Consultoria d'Organització Estratègica en gestió, direcció i organització d'empreses familiars i pimes. La consultoria ha treballat en diversos departaments de l'empresa, des de la confecció d'un protocol familiar fins a la reorganització de la seva estructura comercial, tot això amb l'objectiu de crear unes sòlides bases per a afermar el seu creixement, aconseguir les màximes cotes d'Excel·lència Empresarial en la seva gestió i gaudir de ser empresari.

En el seu treball, CEDEC posa a l'abast de les empreses els sistemes d'organització que resultin més eficients amb l'objectiu d'afermar els seus resultats empresarials i treballar cap a la consecució de l'Excel·lència Empresarial. Gràcies a la seva contrastada metodologia, treballa amb i per als empresaris amb l'objectiu d'implementar de manera efectiva, en empreses de qualsevol grandària, una gestió professional i actualitzada a través de l'aplicació de tècniques i sistemes de treball propis.

Implantada a Espanya des de 1971, CEDEC ha participat en projectes de més de 46.000 empreses, més de 13.000 a Espanya, ocupant una plantilla de més de 300 professionals altament qualificats en totes les seves seus, 150 dels quals a Espanya. CEDEC és membre de la AEC, Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria.

Amb oficines a Espanya a Madrid i Barcelona, la Consultoria d'Organització Estratègica per a empreses familiars i pimes CEDEC, és present a França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa i Itàlia.

CEDEC és membre de la AEC, l'Associació Espanyola d'Empreses de Consultoria.

El treball de CEDECcom aempresa especialista en organització estratègica per a empreses familiars i pimes,es pot veure reflectida en nombroses opinions i casos d'èxit d'empreses nacionals i internacionals, que ofereixen de manera desinteressada la seva opinió sobre CEDEC i que poden ser consultades a https://cedec-group.cat/ca/opinions, així com comentaris visuals en el seu canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCg86SZfSTgWFsRWz27OfW_g