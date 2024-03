Niza de Rubio se sincera y muestra su esencia como escritor y como persona en ‘Mala época para enamorase’

CÍRCULO ROJO.- Mala época para enamorarse es el trabajo de años y años de esfuerzo del autor Niza de Rubio que lleva recopilando en cuatro libretas a rayas lo que ha ido escribiendo fruto de la necesidad de plasmar sus sentimientos en papel.

En las páginas de este libro se muestra parte de la esencia de Niza de Rubio que crea un espacio seguro en el que poder acompañar al lector si se encuentra en situaciones de las que necesite resguardarse. Va dirigido en especial a la abuela del autor que estuvo a punto de contemplar como su nieto alcanzaba uno de sus objetivos desnudándose frente a los lectores y de todas aquellas personas dispuestas a enfrentarse y a sentir un sentimiento real.

“La soledad, el frío, el miedo, el amor, el desamor, el echar de menos, lo que pudo ser y no fue” han sido fuentes de inspiración para Niza de Rubio que también asegura que el lector va a encontrar en su obra “reflexiones sobre la vida y la muerte hasta confundirlas entre ellas y conversaciones sobre el paso del tiempo, el destino, la casualidad y la coincidencia”.

Sinopsis "Escribo en cursiva, inventando un lugar ficticio que merezca la pena ser recordado.

Aquí nada muere y los verdaderos valores no están enterrados a kilómetros bajo tierra.

Aquí puedes volar si te apetece, que no habrá nadie esperando a que aterrices para cortarte las alas

imaginarias. Aquí se puede gritar a pleno pulmón mientras ríes dando pequeños saltos.

O follar en un cielo abierto, sin gravedad, escogiendo a dedo tu lugar favorito del mapa."

Autor El autor explica 'Las letras siempre me acompañaron desde una temprana edad, ya sea en los libros o en las canciones que componía con una guitarra regalada por mis abuelos, y que, hoy por hoy, sigue cumpliendo años casi a la par que yo.

Lucho contra un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo cual me lleva a desechar la mayor parte de lo que escribo; aunque también influye un perfeccionismo exagerado que me resulta incapaz de suavizar. No podría resumir

Mala época para enamorarse; prefiero que seas tú el que decida adentrarte en los pensamientos de una mente rota y conectes con una cordura diferente."