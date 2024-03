La era digital ha traído consigo una transformación sin precedentes en numerosos sectores, y la construcción en España no se ha quedado atrás. Con un notable aumento en la productividad, estimado en un 21 % para las empresas que integran tecnologías avanzadas, la adopción del Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) y el Building Information Modeling (BIM) está marcando un antes y un después en este tradicional sector. Dentro de este contexto de cambio, Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas, ha promovido la innovación y la digitalización en la construcción.

La innovación como pilar fundamental Históricamente, el sector de la construcción ha mostrado cierta reticencia hacia la innovación tecnológica, aferrándose a métodos tradicionales por su probada fiabilidad y simplicidad. Sin embargo, el panorama está cambiando drásticamente en España, donde la necesidad de competir a nivel global y cumplir con estándares medioambientales más estrictos está impulsando una revolución digital.

Joaquín Molpeceres, un empresario destacado en el sector de la construcción e infraestructuras, ha sido parte integral de proyectos que no solo han moldeado la fisonomía de Madrid, sino que también han establecido nuevos estándares en el campo de la ingeniería y la tecnología aplicada a las ciudades. Licuas, por su parte, es una compañía que promueve el compromiso con la innovación y la eficiencia en la ejecución de proyectos urbanos.

La incorporación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y extensas redes de fibra óptica, subraya el compromiso de España con la transformación hacia una "ciudad inteligente". Esta visión futurista no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también resalta la importancia de adoptar medidas proactivas para garantizar la seguridad y eficiencia de los servicios urbanos.

La digitalización ofrece un sinfín de oportunidades para optimizar procesos, mejorar la seguridad, y elevar la calidad de los proyectos de construcción. A través de tecnologías como el BIM, que facilita una gestión más eficaz de la información a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y el análisis de datos proporcionado por el Big Data, es posible lograr una planificación y ejecución de obras más precisas y eficientes. Asimismo, la IA abre la puerta a simulaciones avanzadas y predicciones de comportamiento de materiales, lo que ayuda en la toma de decisiones basadas en datos concretos.

El Modelado de Información de Construcción (BIM) se ha convertido en un estándar de facto, permitiendo la gestión digital de la información de un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. La realidad aumentada y virtual, por otro lado, ofrecen simulaciones detalladas para la planificación y el diseño, mejorando la toma de decisiones. Además, el uso de drones y sensores IoT para la supervisión de obras facilita el seguimiento en tiempo real del progreso y la identificación temprana de problemas.

La visión de Joaquín Molpeceres por Licuas destaca por un fuerte compromiso con la promoción de cualquier avance que contribuya a la modernización y eficiencia del sector. Este enfoque pone de manifiesto la importancia de mantener una mentalidad abierta y proactiva hacia la innovación y el desarrollo tecnológico.

Beneficios de la digitalización en la construcción Mejora en la productividad La integración de herramientas analíticas y digitales en la construcción ha demostrado ser un factor clave para el aumento de la productividad. Aunque Licuas esté en las fases iniciales de adopción o evaluación de estas tecnologías, el potencial para transformar la industria mediante su implementación es indiscutible.

Gestión eficiente de recursos La digitalización permite una gestión más efectiva y eficiente de los recursos, lo cual es fundamental para mejorar la sostenibilidad y reducir el desperdicio en los proyectos de construcción. La adopción de prácticas innovadoras y tecnologías emergentes puede facilitar estos procesos, algo que Licuas, bajo la influencia de Joaquín Molpeceres, promueve activamente.

Reducción de costes La optimización de procesos a través de la digitalización ofrece la posibilidad de reducir significativamente los costes operativos. Esto representa una ventaja competitiva importante para las empresas que, como Licuas, están explorando o promoviendo la integración de nuevas tecnologías en sus operaciones.

Sostenibilidad y competitividad El compromiso con la innovación tecnológica no solo mejora la competitividad en el mercado, sino que también alinea a las empresas con las prácticas de sostenibilidad.

Según Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas, se espera que la digitalización del sector de la construcción en España continúe creciendo, con un enfoque particular en la sostenibilidad y la eficiencia energética. La adopción de tecnologías inteligentes y la implementación de prácticas de construcción verde se perfilan como los próximos horizontes para esta industria.

El futuro de la construcción en España se vislumbra lleno de oportunidades para aquellas empresas que, inspiradas por empresarios como Joaquín Molpeceres, abracen la innovación y la tecnología como herramientas clave para su desarrollo. En este camino hacia la transformación digital, Licuas se establece no solo como un participante activo sino como un promotor de un sector más eficiente, sostenible y preparado para los retos del mañana.