D'Carnilsa comercializa chorizos santarrosanos para negocio

La gastronomía latinoamericana se encuentra en permanente evolución y la amplia variedad de alimentos que la conforman hacen que sea una de las más requeridas en diversos continentes, especialmente el europeo, donde residen muchos latinos.

Entre los países que sobresalen en el mercado internacional, destacan Perú, México, Argentina y Colombia. Los platos típicos de estos lugares no solo resaltan por sus sabores intensos, sino también por la gran combinación de elementos étnicos, culturales y sociales.

En esa línea, con un enfoque pleno en la cocina colombiana, D'Carnilsa es una empresa especializada en la comercialización de chorizos santarrosanos para negocio. Con una vasta experiencia en el mercado, la firma logró consolidarse como referente en el mercado europeo.

Especialistas en chorizos santarrosanos Colombia no solo se destaca por su alta producción de café, sino también por sus variadas preparaciones culinarias, como la bandeja paisa, fritanga, pandebono y los tradicionales chorizos santarrosanos. Estos últimos están elaborados con jamón y tocino de cerdo picado, una combinación que posibilita un sabor único y auténtico. Estos contienen menos grasa que los tradicionales, por lo que resultan más sanos para el consumo.

Cabe destacar que la preparación de dicho producto lleva cierto tiempo, ya que tiene un período de curación de al menos cuarenta y ocho horas, en el cual se utilizan sales y otros productos naturales. Todo eso es tomado en cuenta en D'Carnilsa, una tienda que ofrece diversas opciones de chorizos santarrosanos para los clientes más exigentes del mercado, que buscan disfrutar de un plato típico y de alta calidad.

Chorizos para negocios Una de las políticas comerciales que tiene la empresa consiste en abastecer a distintos comercios de comida latinoamericana, especialmente la proveniente de países como Colombia, Honduras y Ecuador.

En particular, D'Carnilsa ofrece distintas presentaciones de chorizos santarrosanos para los amantes de este tradicional plato colombiano. Estas últimas son las versiones tradicional, picante y de pollo.

En esa línea, los comerciantes tienen la posibilidad de adquirir paquetes de cinco y diez unidades por quinientos gramos o bien la caja que cuenta con diez envoltorios. En todos los casos, la empresa busca la máxima satisfacción de los clientes.

Además del típico chorizo santarrosano, D'Carnilsa se especializa en la comercialización de chorizos centroamericanos y de copetín, que suelen comprarse para eventos especiales. También ofrece salchichas rancheras, arepas colombianas, longanizas ecuatorianas y salamis dominicanos, entre otros alimentos.

Con un enfoque claro en brindar alimentos de calidad a buen precio, la empresa es referente en la venta de comida latina en el extranjero, específicamente en el continente europeo.