Liberdeuda, la cual cuenta con un equipo de abogados expertos en la Ley de Segunda Oportunidad

En la vida se presentan desafíos financieros que parecieran no tener salida.

Afortunadamente, en España, existe un mecanismo legal creado por el Gobierno Español para que las personas físicas, autónomos y empresarios en situación de insolvencia económica, tengan la posibilidad de renegociar o exonerar su deuda, se trata de la Ley de Segunda Oportunidad.

¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad? Para apegarse a la ley, lo primero que se pone sobre la mesa es la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con el acreedor. Para eso, se nombra a un mediador concursal que se encargará de mediar con las partes para intentar acordar un plan de pagos.

Si no se logra un acuerdo, se presenta ante el juzgado competente una solicitud de concurso de acreedores, el cual analizará el caso y, de resultar favorable, liquidará los bienes del deudor, excepto aquellos que se consideren inembargables por ley, para pagar a los acreedores. Si quedan deudas pendientes, el deudor puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), siempre y cuando haya cumplido con los requisitos de la ley.

Una vez que se cumplen con todas las condiciones de ley, el juez puede ordenar la exoneración total de la deuda. De esta manera, la persona quedará libre de las deudas anteriores.

¿Cuánto tiempo dura el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad? El tiempo máximo establecido para el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad, según la reforma concursal de 2022, es de 18 meses. No obstante, el procedimiento puede tardar unos meses más en los casos más complejos.

En caso de que se presenten retrasos más allá del lapso habitual, la defensa jurídica del deudor podrá presentar una queja, a fin de lograr que el procedimiento se agilice. Cabe destacar que durante esta fase el deudor está protegido, por lo que el acreedor no puede reclamar las deudas o embargar sus bienes.

