Globamatic ofrece soluciones profesionales para revivir los momentos capturados con el Tomavistas Super8

La gratificante práctica de rememorar y compartir momentos entrañables con la familia encuentra en los recuerdos una fuente inagotable de placer. Muchas personas desean conservar para siempre aquellos momentos especiales, y hay una empresa que puede hacerlo posible Entre las celebraciones familiares, cumpleaños, nacimientos y bodas, es común encontrar en los hogares de abuelos o padres antiguas bobinas de telecine que han permanecido guardadas durante años. Sin embargo, al desempolvarlas, a menudo resulta imposible reproducirlas, ya que no todos cuentan con los dispositivos necesarios para visualizar este material. A esto se suma el hecho de que muchas de estas bobinas no están en buen estado, siendo un material frágil o propenso a deteriorarse, lo que hace imperativo rescatar esos momentos digitalizando.

La digitalización implica el proceso de convertir material audiovisual de formatos antiguos y obsoletos a un formato digital actual y más accesible, y es precisamente esto en lo que Globamatic se especializa. Con una amplia experiencia en digitalización, la empresa logra recuperar auténticas joyas, incluso aquellas películas grabadas por aficionados que resultan fascinantes. El Tomavistas Super8, equipado con una mirilla de goma a través de la cual el operador enfocaba, representaba una forma única de grabación.

"En numerosas ocasiones, hemos tenido el placer de disfrutar de la digitalización de bobinas que, aunque no poseen necesariamente un valor artístico, resultan siempre interesantes y fascinantes por su antigüedad. Es esencial considerar que estos vídeos se realizaban sin referencia, basándose en lo que se apreciaba a través del visor. Esta singularidad es lo que los hace únicos y dignos de preservar", explica Globamatic. El Super8 representaba una forma intrigante de grabación, comprensible dado que la mayoría de las personas que poseen estas bobinas no desean perder esos momentos cargados de valor sentimental.

Globamatic rescata esos recuerdos de las festividades navideñas en familia, del primer cumpleaños, del día de graduación, entre otros. Escenas inolvidables que forman parte del recuerdo de las personas y que no deben perderse. La excelente noticia es que Globamatic tiene la capacidad de recuperar casi cualquier tipo de cinta de vídeo o bobina de Super8, siempre que cuente con una señal de video estable proveniente de una cinta bien conservada. Por esta razón, la empresa recomienda resguardar estas cintas y bobinas lejos de la humedad, el polvo y campos electromagnéticos, subrayando la importancia de transferir estos recuerdos a DVD o USB antes de que sea demasiado tarde.