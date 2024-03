La inteligencia artificial aporta más valor al cliente, lo que se traduce en más ventas

Éxito rotundo en la I Jornada Reto + Ventas

La I primera jornada “Reto + Ventas”, organizada por Aquora Change Makers y Alfonso&Christian Sales Academy and Consulting, reunieron el pasado 4 de marzo a cerca de cien profesionales de las áreas comerciales, marketing y Dirección General en el emblemático Museo The Ocean Race, en el puerto de Alicante.

El evento comenzó con un café de bienvenida en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de entablar relaciones antes de sumergirse de lleno en la Jornada. Alfonso Bastida y Christian Helmut, reconocidos expertos en ventas y en negociación, inauguraron la Jornada con su ponencia “Como aumentar las ventas con Inteligencia Artificial”. Durante su intervención, Alfonso y Christian pusieron en práctica, en tiempo real, diversas aplicaciones de inteligencia artificial que ayudan a las funciones comerciales y de prospección de cualquier equipo de ventas. Además, presentaron en primicia Más Ventas, una revista digital que será distribuida gratuitamente a través de IOs y Android con interesantes contenidos en el mundo de las ventas.

Posteriormente, Juan Carlos Requena, CEO y fundador de Aquora Change Makers, Quoon y WelcomeMyTalent, ofreció una perspectiva detallada sobre los usos y análisis de la herramienta Test de Ventas-R, proporcionada de forma gratuita a todos los asistentes. Antes de finalizar su intervención, Requena, Bastida y Helmut comunicaron a los asistentes en primicia el lanzamiento de la nueva Escuela de Ventas, fruto de la colaboración entre Aquora Change Makers y Alfonso&Christian; esta escuela consiste en un programa de formación que ayuda a potenciar el desarrollo de habilidades comerciales en colectivos clave en el desarrollo de negocio y ámbito comercial de las compañías. Con el claro objetivo de generar nuevos procesos y herramientas de venta que permiten aumentar la facturación, así como mejorar la experiencia del cliente.

El punto culminante del evento fue una animada mesa de debate titulada “¿Qué pasa con Marketing y Ventas?”; moderada por Juan Carlos Requena y compuesta por destacados profesionales del ámbito comercial y marketing: Juan Antonio Rodríguez (director ejecutivo de Realturf), Ana Gómez (B2B Manager de Afflelou), Esther Morell (Directora de Marketing y Comunicación en ILUNION) y Esther Sánchez (Fundadora y CEO de ICONBO). Durante el debate, se abordaron temas cruciales como la problemática entre los departamentos de marketing y ventas, herramientas de trabajo colaborativo, casos y experiencias vividas, con especial énfasis en propuestas prácticas para mejorar esta relación estratégica.

A continuación, algunas de las conclusiones más relevantes mencionadas por los participantes durante la mesa de debate:

Esther Sánchez (ICONBO): "La colaboración y la comunicación entre marketing, ventas y el resto de los departamentos son imprescindibles para ser competitivos y seguir creciendo en la era actual. Otros aspectos clave son tener una cultura que consiga el compromiso de los empleados, apoyarse en las ventajas que la innovación abierta y la tecnología nos proporcionan y que toda la organización esté centrada en el cliente".

Esther Morell (ILUNION): "Una marca fuerte, una comunicación clara y bidireccional, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y una cultura corporativa basada en un propósito común de impacto social genera alineamiento entre equipos y orgullo de pertenencia".

Ana Gómez (Afflelou): "La alineación de marketing y ventas mejora el conocimiento del cliente. La integración de equipos optimiza los procesos. Una cultura corporativa enfocada en la estrategia de alineación e integración coloca al consumidor en el centro, garantizando una mejor experiencia de cliente. Esta es la esencia de la marca Afflelou como elemento diferenciador".

Juan Antonio Rodríguez (Realturf): "Una ponencia muy constructiva donde se expuso la problemática y creemos que se dieron varias soluciones a este problema común en la mayoría de las empresas, se puede y se debe ir de la mano".

La jornada finalizó para los asistentes con una visita a las instalaciones The Ocean Race y al centro de Control de Regata de la mano de Jan Pérez, Head of Museo and Host Cities.

Todas las imágenes de la jornada en este enlace.