Delicatessen Argentina se posiciona como el Mejor Comercio de España 2023

Una de las plataformas de reconocimiento más populares para los establecimientos gastronómicos que destacan por su excelencia en el servicio y la calidad de sus productos es Just Eat, la cual entrega premios anualmente.

En la última edición, celebrada el pasado 19 de febrero, Delicatessen Argentina se alzó con el galardón al Mejor Comercio de España 2023, Este premio reconoce la trayectoria de este comercio, así como su pasión por la excelencia y su compromiso con el cliente.

Un proyecto atractivo de mucha calidad El premio al Mejor Comercio de España 2023, le fue otorgado como reconocimiento al trabajo, dedicación, calidad de los productos, la atención al cliente y la trayectoria profesional. Este galardón consolida a este comercio como autoridad en el mundo gastronómico y una opción atractiva para los amantes de la buena carne.

Delicatessen Argentina, más que un comercio, es una experiencia. Este establecimiento se ha posicionado como un referente en el ámbito gourmet, ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de productos cuidadosamente seleccionados. Desde carnes de alta calidad procedentes de Argentina, Uruguay, Irlanda, Nebraska y Galicia, hasta una selección de embutidos, quesos, vinos y exquisiteces, para que la experiencia de compra en esta casa se convierta en sinónimo de satisfacción para los paladares más exigentes

El equipo de este comercio muestra un gran interés en la gastronomía y un compromiso con la eficacia. Su conocimiento del producto y su atención al cliente son claves para brindar una experiencia de compra personalizada.

Destacado en carnes y gastronomía El jurado experto encargado de seleccionar a los ganadores de los Premios Just Eat, integrado por reconocidos chefs, periodistas gastronómicos y expertos en alimentación, reconoció en este lugar no solo una propuesta gastronómica excepcional, sino también un compromiso firme con la calidad y la innovación. Este galardón, respaldado por la opinión de los usuarios de la plataforma, consolida la posición de Delicatessen Argentina como un referente indiscutible en el sector gourmet español.

Estos galardones se dividen en diferentes categorías, incluyendo Mejor Restaurante por tipo de cocina, Mejor Restaurante de la zona y Reconocimientos especiales, como el premio a la Mejor Iniciativa Sostenible o el Restaurante con Mayor Impacto en Redes Sociales.

Delicatessen Argentina se alza como el primer ganador del premio al Mejor Comercio de España 2023, un reconocimiento que celebra su trayectoria, pasión por la excelencia y compromiso con sus clientes. Este galardón marca un antes y un después en la historia de la empresa, consolidándola como un referente en el sector gastronómico y un ejemplo de dedicación al servicio. Con este impulso, el equipo se renueva en su compromiso por mantener los altos estándares de calidad que les han caracterizado, buscando siempre superar las expectativas y brindar experiencias gastronómicas únicas.