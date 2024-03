Farmasky explica cómo prevenir y combatir con vitaminas la astenia primaveral

La astenia primaveral puede llegar a condicionar el desempeño laboral y el estado de ánimo de las personas a mediano y largo plazo si no se trata de manera adecuada. Es un fenómeno que aparece durante la primavera, donde algunas personas suelen manifestar sentimientos de nostalgia, apatía y tristeza.

¿Qué es la astenia primaveral? La astenia se define como un estado pasajero y subjetivo de cansancio, tanto físico como mental que suele presentarse, principalmente, desde mediados del mes de marzo hasta abril. Aunque científicamente el fenómeno no es clasificado como una patología, ya que no está presente en el Catálogo de Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS y tampoco se considera un trastorno psiquiátrico caracterizado, se estima que hasta el 20 % de los adultos que acuden a atención primaria en inicios de la primavera, lo hacen por cuadros asténicos, siendo más comunes las incidencias en mujeres que en hombres.

Entre los principales síntomas asociados a la astenia primaveral, se encuentra sensación de cansancio y debilidad, especialmente, durante la mañana. También se evidencia falta de energía, somnolencia generalizada, problema para dormir y dolores de cabeza. Por otra parte, algunos pacientes suelen presentar pérdida de apetito y de libido, así como irritabilidad, nerviosismo y ansiedad, entre otros síntomas emocionales que deterioran la calidad de vida de quienes lo padecen.

Evidencias médicas afirman que el tiempo de duración de estos efectos suelen ser de 15 días, hasta que el cuerpo logra acostumbrarse a los nuevos parámetros de la luz y la temperatura.

¿Por qué es recomendable reforzar el organismo durante la primavera con vitaminas? No existe un tratamiento específico para controlar la astenia primaveral, se ha demostrado que reforzar el organismo con la suplementación de vitaminas puede ayudar a combatir y prevenir este padecimiento. No obstante, es recomendable que las mismas se prescriban bajo la supervisión de un profesional sanitario.

