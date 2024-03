Vestir las mesas con las faldas camilla de La Novena Nube

Un accesorio decorativo del hogar que no pasa de moda son las faldas para mesas camillas.

A pesar de que sus diseños y materiales han ido evolucionando con el paso del tiempo, siguen siendo un elemento icónico por su encanto tradicional y su versatilidad, ya que pueden adaptarse a cualquier época del año.

Especialmente, en primavera y verano, muchas personas visten sus mesas con faldas camillas de tejidos ligeros que no dan calor, pero que le aportan un toque de elegancia extra al mobiliario. Una alternativa para adquirir este accesorio, es a través de tiendas online como La Novena Nube, que dispone de una amplia colección de ropa de cama y textiles para el hogar de primera calidad.

Decorar las mesas en primavera con faldas camillas Cuando llegan las altas temperaturas es muy común adaptar los textiles del hogar a la temporada para darle un toque de dinamismo y frescura a los espacios. En este sentido, la decoración de las mesas no son la excepción, porque hay tejidos suaves que van muy bien con esta época del año.

En La Novena Nube, tienen un catálogo de faldas camillas para verano elaboradas con tejido otomán. Se trata de un material utilizado, principalmente, en tapicería que tiene un grosor muy similar a la loneta, aunque la primera tiene un aspecto ligeramente brillante, siendo excelente para colocar en las mesas auxiliares de cualquier espacio de la vivienda o piso como salas de estar, comedores, dormitorios y salones.

Entre los modelos más destacados de la tienda, se encuentra el modelo Falda Camilla Rectangular Otoman confeccionada con una pieza a modo de capa y acabada con un ribete a juego, que le da el toque distintivo a la prenda decorativa. Además, está disponible en variedad de colores, por lo que puede adaptarse a todo tipo de estilos decorativos.

¿Cómo elegir el tamaño perfecto para una falda camilla? A la hora de elegir una falda camilla es esencial conocer las medidas correctas de la mesa para evitar que estas arrastren en el suelo o queden demasiado cortas. Principalmente, es recomendable medir el tablero y la altura de la mesa y elegir el textil dependiendo del tipo de falda.

En la Tienda La Novena Nube, tienen faldas camillas de verano en modelos estándares para mesas redondas de 70, 80, 90 y 100 cm de diámetro. Además, disponen de textiles para mesas rectangulares con medidas que van desde los 60 x 110 hasta 90 x 160.

Adicionalmente, esta empresa fabrica faldas camillas a la medida del cliente por encargo, con plazos de entrega de aproximadamente una semana, dependiendo la cantidad de piezas. A través de todos estos aspectos, hacen posible que sus clientes adquieran los artículos que necesitan para remodelar su hogar en cualquier época del año.