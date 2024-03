La feminización de voz en personas no binarias

Desde hace ya varios años, se asiste a una revolución identitaria en las sociedades que deja entrever una multitud de nuevas identidades, así como de expresiones y orientaciones sexuales.

La evolución humana lleva a las personas a comprender la complejidad de su diversidad y ahí es donde aparecen las personas no binarias. En efecto, para comprender la no binariedad, así como el trabajo que se realiza a nivel de la voz en cuanto a armonización de la voz, feminización de la voz y masculinización de la voz, es importante referirse a conceptos como el sexo, el género y la identidad, pilares esenciales de las sociedades actuales.

Asimismo, una persona no binaria es aquella que no se define ni como mujer, ni como hombre, que no cree en el sistema binario actual de clasificación de las identidades y que no desea por ello representarse a través de una u otra representación binaria. En cuanto a la voz, una persona no binaria puede desear expresarse de manera neutra, andrógina, pero también puede desear experimentar y explorar su feminidad o su masculinidad, sin que por ello, estas estén ligadas a una representación binaria de su identidad. Aquí es donde entra en juego Femivoz.

El entrenamiento de feminización de la voz en personas no binarias. ¿En qué consiste? La primera etapa del entrenamiento de feminización de la voz para las personas no binarias es, por supuesto, la fase de exageración y de exploración. A través de esta fase, lo que hace Mariela Astudillo, logopeda y vocóloga experta en voces identitarias y creadora de Femivoz, es ayudar a la persona a explorar todo su potencial vocal a través de parámetros como la melodía, la articulación, el volumen, la expresividad y el ritmo.

Dependiendo del enfoque del entrenamiento, la tendencia irá a más hacia la exploración de la feminidad (feminización de la voz), de la masculinidad (masculinización de la voz), ambas al mismo tiempo (androgenización de la voz) o la exploración de una expresión no definida (armonización de la voz).

En cuanto esta fase de cuestionamiento y de exploración haya terminado, se pasa a la segunda fase, que es la fase de personalización. En esta fase es cuando la persona no binaria va a asentar las bases de su nueva voz, definiendo una nueva forma de hablar y de expresarse que esté en total coherencia, con su personalidad y su identidad. No se imponen modelos, sino que se parte de la propia visión de la persona de lo que es la feminidad, la masculinidad o simplemente la libertad expresiva.

La tercera fase es la más importante y es la de automatización y naturalización del nuevo gesto vocal. A través de esta fase, el entrenamiento de feminización de la voz, de armonización de la voz o de masculinización de la voz, se concluye a través de la instalación del nuevo gesto vocal, para que la persona no binaria instale definitivamente su nueva manera de hablar y de expresarse.

Sesiones vía online para feminizar la voz, masculinizar la voz o armonizar la voz de personas no binarias Femivoz lleva desde 2009 proponiendo sesiones online para personas de todo el mundo y en cuatro idiomas (francés, español, italiano e inglés), con el fin de contestar a una demanda diversa y creciente en cuanto a feminización de la voz, masculinización de la voz y armonización de la voz. Así, las personas no binarias pueden acudir a dichas sesiones con una demanda específica a la que Femivoz atenderá de manera personalizada.

Habitualmente, el entrenamiento se concentra en 10 sesiones 30 minutos por semana con un trabajo a domicilio diario de no más de 30 minutos y un seguimiento regular por aplicaciones móviles para que el avance de los objetivos sea lo más eficaz.

El entrenamiento de feminización de la voz, de armonización de la voz y de masculinización de la voz para las personas no binarias puede llegar a ser esencial en su desarrollo identitario, sobre todo a nivel social, por lo que Femivoz se esmera cada día en proponer entrenamientos vocales, especializados y encaminados a mejorar la calidad de vida de cualquier persona que desee modificar su voz a nivel identitario.