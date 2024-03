Perfumería Comas se consolida como referente en el canal de fragancias de autor

La empresa catalana, Perfumería Comas se consolida en el canal de fragancias de autor, experimentando en 2023 un crecimiento del 46% Con una historia de más de ocho décadas en el mundo de las fragancias y seis tiendas estratégicamente ubicadas en el Perthus, La Jonquera y Figueres, Perfumería Comas ya hace más de diez años que empezó a incluir perfumes de autor en su catálogo, que cuenta actualmente con más de 80 marcas y más de 1500 perfumes. En 2023 la empresa fue más allá y abrió una nueva unidad de negocio, Comas Distribución, con la que se han convertido en mayoristas en España y Portugal de, actualmente, 4 marcas nicho.

Comas Distribución, con su enfoque distintivo en calidad y atención al cliente, se consolida como un referente en el canal de fragancias de autor. En un momento en que el consumidor busca una experiencia exclusiva y personalizada, la empresa está ganando terreno al satisfacer la creciente demanda de marcas que apuestan por la calidad, exclusividad y precios justos.

Comas Distribución y una tendencia en auge: la perfumería de autor

El mundo de la perfumería está experimentando una transformación significativa con el renacer de la perfumería de autor. Los consumidores anhelan productos exclusivos que reflejen su personalidad, y Comas Distribución ha identificado y capitalizado esta tendencia. La perfumería de autor ya ha ganado un impresionante 12% de cuota de mercado a nivel mundial, marcando una clara dirección hacia la preferencia de fragancias únicas y exclusivas.

Marcas que Cautivan: Historias detrás de las Fragancias

El catálogo diverso de Comas Distribución presenta marcas como Botanicae, Gravel, Les Bains Guerbois y Attar al Has, cada una con su propia historia única.

Botanicae, la apertura del nicho al pueblo

Las fragancias de Botanicae son un testimonio de la identidad única de esta marca, narrativas que invitan a compartir experiencias y a "despertar el espíritu de la aventura en cada uno de nosotros".

Botanicae es una puerta de entrada a la perfumería nicho para todos, ofreciendo perfumes de alta calidad a precios razonables. Con un espíritu viajero, cada una de sus fragancias conecta al consumidor con un rincón diferente del mundo, creando así su propia aventura olfativa.

GRAVEL, el sueño americano hecho perfume

Esta marca tiene el distinguido honor de haber creado la primera colonia masculina que se vendió en Nueva York. GRAVEL está tan ligado a NY que todos los botes portan en su interior fragmentos de grava del río Hudson. Desde este hito, la marca ha ido reinventándose hasta llegar a nuestros días con un surtido de calidad, donde lo nuevo y lo antiguo conviven de una manera fabulosa.

Les Bains Guerbois, el latido de Europa en un frasco

En los baños Guerbois, la jet set del folclore se reúne para pasar un buen rato. Esta marca francesa cuenta la historia de un lugar emblemático de París, que primero fue baño, luego el estudio 54 de Europa y por último un hotel de 5 estrellas que guarda el encanto de todo lo vivido. Los mejores perfumistas del mundo (Ropion, Epinnete, Almirac, Bal) Se han reunido en este superproyecto para hacer de Les Bains Guerbois un culto a la exquisitez.

Attar al has, la moda oriental, con una sensualidad abrumadora

Desde Turquía llega la marca de superlujo Attar al Has, después de cautivado las narices de toda Europa, llega a España para traer la magia de oriente, enfrascada en lujo y sensualidad. Sus best sellers, Skin Musk y Exquisite, Han conquistado los mercados vecinos.

Crecimiento exponencial y expansión geográfica

Desde que en febrero del 2023, Comas pusiera en marcha su maquinaria de distribución de la mano de su director comercial, Alex Montesinos, más de 70 tiendas entre España, Francia y Portugal, han confiado en Comas Distribucióny ya cuentan con alguna de sus marcas en su portfolio: "La acogida ha sido increíble, este año esperamos superar los 150 puntos de venta, siempre sin descuidar los estándares de calidad y dando un soporte personalizado a cada uno de nuestros compañeros de viaje", comenta Montesinos.