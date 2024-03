Creanavarra: 30 años formando a los líderes del diseño y la creación de videojuegos

Creanavarra Arte Digital y Tecnología – 30 años de formación universitaria, centro play station. El estudio de diseño en videojuegos ofrece una carrera emocionante, de alta demanda y apta para perfiles altamente cualificados Es una realidad que el arte digital y las nuevas tecnologías han cambiado el mercado laboral y las empresas demandan perfiles vinculados al diseño y con alta capacidad práctica para desenvolverse en el terreno profesional.

Los videojuegos han dejado de ser una simple distracción lúdica para convertirse en una industria sumamente rentable y en crecimiento. El auge de nuevas tecnologías y plataformas ha convertido a este segmento en uno de los más interesantes para los profesionales con aspiraciones de crecimiento y expansión. La industria de los videojuegos es una de las más lucrativas en la actualidad, generando más dinero que el cine, la música y la literatura. Esto ha creado numerosas oportunidades laborales en el campo del diseño de videojuegos.

Creanavarra Arte Digital y Tecnología lleva apostando por esta formación en Navarra desde hace más de 30 años con la impartición de sus Grados Oficiales en Diseño en: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño y Creación de Videojuegos y Animación 3D y VFX. Creanavarra es una institución educativa líder en la formación en Diseño a nivel nacional e internacional que prepara a los estudiantes para una carrera exitosa en la industria creativa.

Uno de sus pilares es su metodología de aprendizaje ‘learning by doing’ basada en la ejecución de proyectos guiada por un equipo docente formado por profesionales en el sector que introduce las novedades de la industria en las aulas.

La oferta académica de Creanavarra es oficial. Asimismo es un centro autorizado por el Gobierno de Navarra, de acuerdo al sistema educativo español y Centro Privado Docente Extranjero por la que faculta a impartir enseñanzas oficiales conforme al sistema educativo del Reino Unido. Por ello, el alumnado obtiene una doble titulación (española y británica) al concluir sus estudios en el centro.

¿Por qué estudiar diseño de videojuegos?

Algunas de las razones más relevantes para estudiar diseño de videojuegos son la pasión por este medio, la demanda laboral, el desarrollo de la creatividad, la colaboración con otros profesionales, y la satisfacción personal de ver los resultados en el trabajo en un producto terminado.

Además, esta carrera ofrece versatilidad laboral y permite a los profesionales especializarse en diferentes campos como diseño o arte. Muchas veces se ofrece la posibilidad de trabajar por proyectos y de forma remota, flexibilidad que atrae a muchos profesionales en búsqueda de un balance entre su vida laboral y personal.

Si se siente esa fascinación por el mundo de los videojuegos, se está interesado el crecimiento profesional y se desea formar parte de una industria en constante evolución, el estudio de diseño en videojuegos es una excelente opción.

El diseño de videojuegos ofrece múltiples salidas laborales.

Arte

El departamento de arte es fundamental en el diseño de videojuegos, ofreciendo diversas oportunidades laborales para profesionales creativos. Este departamento se encarga de dar vida a los elementos visuales del juego, creando personajes, escenarios y elementos gráficos que cautiven a los jugadores.

Concept Artists

Los concept artists son los encargados de plasmar la visión creativa del juego en bocetos y diseños. Utilizan su talento artístico para desarrollar personajes carismáticos y escenarios inmersivos que den vida al mundo del videojuego. Sus ilustraciones sirven como punto de partida para el desarrollo posterior de los elementos visuales del juego.

Modeladores 3D

Los modeladores 3D son responsables de crear los modelos tridimensionales de los personajes, objetos y escenarios que aparecen en el juego. Utilizan software especializado para dar forma a estos elementos, teniendo en cuenta detalles como texturas, luces y sombras. Su trabajo es crucial para lograr la estética y el realismo deseados en el juego.

Animadores

Los animadores son quienes dan vida a los personajes y objetos del juego a través de la animación. Utilizando técnicas y software especializados, crean movimientos fluidos y realistas que permiten a los jugadores sumergirse completamente en la experiencia de juego. Su habilidad para transmitir emociones y acciones a través de la animación es fundamental para crear una experiencia memorable.

El compromiso por la innovación es otra de las señas de identidad de Creanavarra. Sus grados oficiales en Diseño están siempre a la vanguardia acompañados de unas instalaciones de última generación con las herramientas necesarias para desarrollarse dentro del ámbito del diseño y con los softwares que emplean los profesionales del medio.

Trabajar con los mejores

Creanavarra mantiene una estrecha colaboración con la industria del diseño en todos sus Grados en Diseño. Esto permite que el alumnado desde sus inicios tenga un contacto real con el sector donde va a desarrollarse profesionalmente.

El claustro de profesores está formado por expertos profesionales altamente cualificados, con una dilatada experiencia formativa en el área de la industria de la animación, videojuegos, efectos especiales, cine, área del diseño y nuevas tecnologías y su adecuación permanente a la necesidad empresarial, ofreciendo una experiencia de valioso beneficio a su alumnado.

En el sector del Videojuego y Animación, Creanavarra es miembro de AEVI (Asociación Española de Videojuegos), CLAVNA (Cluster Audiovisual de Navarra) y PlayStation Talents que permite un seguimiento y proyección de los videojuegos desarrollados en el aula.

En las dos últimas ediciones de los premios PlayStation Talents dos videojuegos creados por estudiantes de Creanavarra fueron premiados para su desarrollado: ‘One Last Breath’ y ‘The Silent Swan’.

En palabras deJuan Carlos Maeztu, Coordinador del Grado en Diseño y Creación de Videojuegos:"Convertirnos en centro oficial adscrito a Playstation Talents hace que los estudiantes de Creanavarra sientan desde el primer momento la ‘profesionalización’ de sus carreras. Es muy positivo que sus proyectos sean examinados con los baremos que imperan en la industria y reciban el feedback del equipo de producción de Playstation".

Prácticas en empresa: un pilar de Creanavarra

En Creanavarra, son conscientes de la importancia de la experiencia práctica en la formación de los estudiantes de Creanavarra. Como parte integral de su grado en Diseño y Creación de Videojuegos, ofrecemos la oportunidad de realizar prácticas en empresas líderes del sector. Esta experiencia no solo permite a los alumnos aplicar lo aprendido en el aula en un contexto real, sino que también facilita el establecimiento de conexiones profesionales valiosas. En Creanavarra,el compromiso va más allá de la formación académica; se esfuerzan por preparar a sus estudiantes para un lanzamiento exitoso en sus carreras profesionales en el dinámico mundo del diseño de videojuegos.

