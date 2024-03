Jeton, en el puesto n.º 75 del Financial Times de las 1000 empresas europeas de mayor crecimiento

La lista FT 1000 destaca las empresas de 31 países europeos que han experimentado el mayor crecimiento en ingresos Jeton, proveedor global de servicios de pago, se sitúa en lo alto del ranking de las 1000 empresas europeas de mayor crecimiento, según la lista elaborada por el periódico Financial Times (FT) en colaboración con el proveedor de datos Statista. La empresa ocupa ahora el puesto n.º 75 en la lista FT1000, siendo uno de los negocios con mayor crecimiento en Europa, y hay que recordar que muchos de estos negocios son ahora líderes del sector a nivel internacional.

Este reconocimiento llega tras años de trabajo duro y expansión en Jeton, que ha crecido significativamente desde su fundación en 2018. La empresa ofrece una amplia gama de servicios desde entonces, con variedad de productos, y se ha ganado su prestigio como socio de individuos y organizaciones. Como resultado de su expansión internacional, la empresa cuenta actualmente con licencias operativas en Reino Unido, Chipre y la Mancomunidad de Dominica. Estos logros han hecho a Jeton merecedora de numerosos premios, como en los AIBC Dubai Awards de 2022 o el premio al Mejor proveedor del año de servicios de pagos online en Sigma 2023.

Poco escapa a Jeton en este momento, ya que su wallet abarca más de 70 divisas en más de 100 países, tiene más de 50 métodos de pago y cuenta con diferentes opciones de facturación con bancos y wallets. Jeton brinda a sus usuarios la posibilidad de hacer transferencias de manera sencilla con diferentes métodos de pago nacionales e internacionales, destacando así su presencia global. No solo eso, sino que dispone de soluciones financieras y productos originales como Jeton Card, ofrecido por VISA, que está presente en 31 países y permite opciones de pago como Google y Apple Pay. Entre las soluciones de Jeton también se encuentra Jeton Cash, un e-voucher que permite a los usuarios efectuar pagos sin dejar rastro de información sensible. Este método es, sin duda, una manera fácil, rápida y segura de llevar a cabo transacciones online. Jeton también cuenta con exitosas colaboraciones y patrocinios, como su actual colaboración con el West Ham United y los acuerdos anteriores con distinguidos equipos de fútbol de la Premier League.

Saaly Temirkanov, Director ejecutivo de Jeton, ha expresado su agradecimiento por la inclusión de la empresa en la famosa lista, y ha enfatizado el compromiso del equipo, su duro trabajo y algunas experiencias. "Nos llena de emoción este reciente logro, así como las oportunidades que nos presenta para el futuro", ha subrayado. "Este reconocimiento también destaca el apoyo y la confianza inquebrantables de nuestros socios en nuestra capacidad para ser pioneros en nuevos horizontes y ofrecer resultados excepcionales todos los días".

La octava edición anual de la lista de empresas europeas de mayor crecimiento de FT, en colaboración con Statista, se publicó en FT y en FT.com en marzo de 2024. Reconocida por ser uno de los rankings de empresas globales mejor valorados, la lista abarca las 1000 empresas europeas de mayor crecimiento en ingresos a lo largo de 31 países europeos.