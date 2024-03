Las tiras blanqueadoras del Dr. INUK permiten realizarse un blanqueamiento dental desde casa

Gracias a productos novedosos como las tiras blanqueadoras lanzadas por el Dr. INUK es posible el blanqueamiento dental desde casa.

Estas ofrecen una solución con un 83,3 % de eficacia, aplicando el tratamiento durante 14 días. Además, son totalmente seguras para el esmalte y las encías, ya que su fórmula no contiene peróxido. Las tiras blanqueadoras dentales Forte Dr. INUK están médicamente formuladas con PAP y adhesivo odontológico de tercera generación. Garantizan un blanqueamiento dental profesional que hasta ahora ha tenido un importante éxito, con más de 3.000 clientes satisfechos. De hecho, en una encuesta publicada este mes, se reveló que el 96,7 % de los usuarios lo recomendaría.

Una manera sencilla de lograr un blanqueamiento dental desde casa Uno de los mayores atractivos de las tiras blanqueadoras Forte Dr. INUK, es su forma fácil de utilizar. Se aplican una vez al día y se dejan actuar por solo 60 minutos. Si bien el tratamiento recomendado es de 14 días, para alcanzar los resultados más óptimos es ideal aplicarlo durante 28 días consecutivos. Como paso previo, recomiendan cepillar bien los dientes y colocar primero la tira superior y después la inferior. Ambas se diferencian facilmente, dado que la de arriba es más grande. No es necesario retirar la saliva de las piezas dentales porque el potente adhesivo se pega de todas formas, sin problemas. Después de una hora se retiran las tiras y se cepillan los dientes otra vez para eliminar el pegamento sobrante.

Se ha demostrado que en muchos usuarios los resultados son visibles desde el primer día. Además, el uso de las tiras ayuda a mantener la blancura por más tiempo. La eficacia de las tiras blanqueadoras es tal, que cuentan con una garantía de devoluciones gratuitas durante los 30 días siguientes a la compra.

Las tiras SENSITIVE, un producto apto para las personas con sensibilidad leve Los productos de Dr. INUK están fabricados completamente en España, con las mejores materias primas del mercado y la más avanzada tecnología. Como resultado se obtienen tiras no son abrasivas, a diferencia de la mayoría de similares en el mercado. Incluso, el próximo 8 de abril lanzan al mercado las tiras SENSITIVE que son aptas para personas que sufren de sensibilidad leve. Además de eso, cuentan con todas las certificaciones europeas de seguridad. Por otro lado, a diferencia de los procedimientos de blanqueamiento dental que se realizan en las clínicas odontológicas, las tiras son notoriamente más económicas y se pueden aplicar fácilmente en casa.

Finalmente, los días de tratamiento con las tiras para el blanqueamiento dental desde casa dependerán del estado inicial del usuario y de las metas que se hayan trazado. El resultado del blanqueamiento dental puede durar hasta 2 años, dependiendo de los cuidados, rutina de higiene y hábitos alimenticios. El uso periódico de tiras de mantenimiento y de dentífrico blanqueador puede extender el resultado hasta por 4 años.