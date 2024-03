Un módulo con código QR que Astarté Informática desarrolla para las cartas de restaurantes, Maitre 6 Carta Electrónica

Hoy en día existen distintas herramientas digitales que sirven para mejorar la experiencia del cliente en negocios de restauración.

Una de ellas es la utilización de un código QR para acceder a la carta, el cual permite que los comensales puedan leer el menú al instante y de manera rápida.

En este sentido, para implementar este tipo de solución es posible recurrir a los servicios de Astarté Informática, una empresa especializada en software de gestión para hostelería y comercio. En particular, su módulo Maitre 6 Carta Electrónica facilita que restaurantes, bares y otros locales ofrezcan un menú electrónico.

¿Cuáles son las principales ventajas de ofrecer una carta mediante un código QR? Esta herramienta en primer lugar reduce costes y minimiza el impacto ambiental, ya que no requiere de impresiones constantes. Además, los propietarios o gerentes de un local pueden actualizar su oferta de productos de manera rápida y sencilla, sin necesidad de crear nuevas versiones. Al mismo tiempo, los negocios que emplean esta tecnología proporcionan una experiencia moderna y consiguen una mejor reputación.

También se trata de un factor que resulta atractivo para cada vez más personas, por lo que permite que un negocio amplíe su público. Asimismo, resulta un método higiénico que evita que haya que compartir un objeto manipulado por distintas personas.

Por otra parte, estas cartas contribuyen a incluir información adicional como, por ejemplo, descripciones detalladas, recomendaciones e imágenes. Actualmente, los menús digitales se pueden integrar a una estrategia de marketing, ya que son un medio eficaz para anunciar promociones o eventos que se van a realizar en el futuro.

En este mismo sentido, al añadir enlaces a perfiles en redes sociales o a una página web es posible que los clientes también conozcan más sobre un negocio.

Astarté Informática y su módulo Maitre 6 Carta Electrónica Con esta herramienta de software no hace falta que los clientes instalen nada en su móvil ni abran un archivo PDF, por lo que solo basta con leer un código QR con la cámara del dispositivo para tener acceso inmediato a la información. A su vez, esta imagen puede estar en la página web de la empresa, en la puerta del local y en cada una de las mesas, entre otras opciones.

Además, la carta puede estar personalizada con un logotipo y los colores que identifican al local. Otro elemento atractivo son las imágenes, ya que captan la atención y motivan a los clientes a ordenar. Esto se puede complementar con información sobre los métodos de preparación, los componentes del plato y los alérgenos incluidos que constituye un requisito legal.

En definitiva, con el módulo Maitre 6 Carta Electrónica de Astarté Informática un local de restauración tiene la posibilidad de contar con una herramienta digital moderna para optimizar la experiencia de sus clientes, ahorrar tiempo y recursos.