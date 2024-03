Acountax Madrid dispone de expertos en el proceso de constitución de una ONG

Organizaciones como ONGs, fundaciones o asociaciones cuentan con un marco legal especial.

Por lo tanto, para ofrecer asesoramiento o constituir una de estas personas jurídicas se requiere de asistencia concreta y específica. Además, a lo largo de su trayectoria, es necesario contar con control fiscal, contable y laboral.

Para cubrir todas estas responsabilidades, es posible recurrir a la firma Acountax Madrid. Esta empresa de asesoría jurídica desarrolla una especialización en ONG que permite cubrir múltiples necesidades. Así, se puede acceder al soporte de asesores especialmente formados y que conocen este sector.

Cómo constituir una asociación sin ánimo de lucro Según explican estos profesionales, los proyectos de este tipo no pueden tener como meta un beneficio económico. En cambio, deben buscar el bien común a partir de motivaciones sociales, culturales o humanitarias. Además de este objetivo, estas asociaciones deben contar con una estructura orgánica que lleve a cabo funciones de gobierno y representación.

Cabe destacar que las ONG no tienen ánimo de lucro, pero están habilitadas para efectuar actividades económicas que generen beneficios. A diferencia de las empresas, estos recursos no se pueden repartir entre los socios. En cambio, se deben reinvertir en el proyecto.

En cuanto a los pasos formales para constituir una asociación de este tipo, los profesionales de Acountax Madrid señalan que hay que seguir lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/2002. En esta norma se establece que la creación de una ONG requiere del acuerdo expreso de tres o más personas, físicas o jurídicas. Además, es necesario poner en común cuáles son los conocimientos, medios y actividades a disposición para conseguir finalidades lícitas.

Por otro lado, hay que celebrar una reunión fundacional, redactar estatutos y aprobar un acta. Una vez cumplidos estos pasos, se debe realizar una inscripción en el registro correspondiente. A su vez, este trámite requiere la preparación de distintos documentos.

Constituir una ONG con el apoyo de Acountax Madrid Esta firma de asesoría jurídica ofrece apoyo a sus clientes durante todos los pasos necesarios para constituir una ONG. Esto incluye la redacción del acta fundacional y los estatutos. Ambos documentos deben ajustarse a la ley y a los intereses objetivos de los socios promotores.

En particular, los estatutos funcionan como reglas fundamentales de una organización. Entre otros aspectos, deben contener el domicilio, la denominación, los fines y actividades que se proponen, y tanto los derechos como las obligaciones de los asociados. Además, estos documentos pueden contener otras disposiciones o reglas que se consideren oportunas.

Para saber más sobre estos procedimientos y recibir asesoramiento jurídico específico es posible ponerse en contacto con Acountax Madrid. Esta firma desarrolla una especialización en ONG que permite abarcar todas las necesidades de estas entidades, desde la constitución hasta la disolución.