Excelencia y calidad con el café italiano Bocca Della Verità

El café italiano es una joya culinaria, debido a su aroma inconfundible y un exquisito sabor. Asimismo, se distingue por una meticulosa preparación y la calidad de sus granos.

Su calidad premium permite que la experiencia de consumo sea de un nivel superior, por lo que para muchos se convierte en un ritual diario lleno de pasión y deleite.

En este contexto, Caffè Italiano Bocca Della Verità destaca como una de las empresas dedicadas a la producción y comercialización de este producto tan apreciado, con una múltiple oferta para que los amantes de la cafeína disfruten de una degustación auténtica y satisfactoria.

Comprar café italiano en grano en Bocca Della Verità La compañía Caffè Italiano Bocca Della Verità que tiene una trayectoria en el mercado desde la década de los 50, cuenta con 18 campos de cultivo distribuidos en cuatro continentes para poder producir café italiano en todas las presentaciones, entre ellas en grano. El minucioso proceso de producción se realiza en una tostaduría ubicada en Roma (Italia) y una de las grandes características de esta marca es que sus productos no contienen aditivos químicos.

En el afán de ofrecer a las personas una propuesta ecológica, se almacena el café verde o natural en la tostaduría, donde se limpian los granos y se tuestan para luego proceder a su envasado en unas bolsas de aluminio con válvulas de cierre hermético que garantizan la conservación de cualidades como el sabor y el aroma.

Asimismo, los consumidores pueden comprar café en grano al por mayor o al por menor desde la comodidad de su hogar, con múltiples presentaciones adaptadas a todos los gustos y necesidades. Entre las principales alternativas se encuentra el café “Amo Roma” gourmet que tiene un carácter fuerte e intenso y está elaborado con una mezcla de granos de tipo Arábica y Robusto A-19.

Otra de las opciones es el 'espresso' italiano superior "Omero" que se produce con granos de Asia, África y América y presenta un sabor achocolatado con un toque amargo. Además de estos productos, existen otros como "Artemisa" que es descafeinado, el "Ángel" 100% Arábica y el 'espresso' italiano "Hermes", entre otros.

Algunos datos de interés acerca de Caffè Italiano Bocca Della Verità Caffè Italiano Bocca Della Verità cuenta con varios certificados, entre ellos el UTZ que es una etiqueta de agricultura sostenible, el Certificado Biológico que acredita que la empresa no añade al café ninguna sustancia adicional, y el de Café Orgánico que es un sello de garantía de que el producto no contiene herbicidas, pesticidas, fertilizantes u otros químicos.

Además del café en formato grano, es posible conseguir molido, soluble, ya sea capuccino, con leche, etc. y en monodosis compatibles con las principales cafeteras del mercado.

En conclusión, Caffè Italiano Bocca Della Verità es una compañía aliada para quienes buscan un deleite del paladar con el irresistible sabor del café de Italia.