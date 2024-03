Mascuvoz y la masculinización de la voz del hombre trans con logopedia

Hoy en día, las personas trans masculinas pueden o no recurrir a un tratamiento hormonal con testosterona con el fin de masculinizarse. Es importante especificar que el efecto de la testosterona sobre el cuerpo va a variar, por supuesto, de una persona a otra en función de su propia constitución anatómica, pero también en función de su edad, por ejemplo.

Así, no es porque una persona tras masculina consuma testosterona que su voz va a masculinizarse de una manera adecuada o coherente con sus expectativas. Dicho de otro modo, la testosterona no asegura en todos los casos que la voz se masculinice del todo. Hoy en día, hay muchos casos de hombres trans insatisfechos con su voz, debido a que el cambio vocal experimentado con el consumo de la testosterona no ha sido suficiente para cumplir con sus expectativas en cuanto a voz masculina. Así, las personas son conscientes de que aún hoy existen muchas dudas en cuanto a la masculinización de la voz, y el equipo de Femivoz está ahí para resolverlas.

El efecto de la testosterona en la voz de los hombres trans Así, muchos hombres trans sufren de insatisfacción vocal, ya sea porque que la testosterona haya producido un cambio en su voz que no consideran lo suficientemente adecuado, por lo que no se sienten totalmente identificados con su voz o, simplemente, porque no han recurrido a un tratamiento hormonal, ya sea por razones de salud o por voluntad propia y, por lo tanto, su voz no dispone de la sonoridad masculina que desearían.

Los efectos de la testosterona sobre la voz en hombres trans puede depender de varios elementos, a saber, de la edad, de la fórmula hormonal propuesta, de la cantidad consumida, así como de la modalidad de consumo. También pueden variar por otros factores específicos ligados directamente a la endocrinología y a la salud propia de la persona. En cualquiera de los casos, siendo tan variable el efecto de la testosterona sobre la voz en hombres trans, la logopedia se sitúa como la solución más eficaz y específica para contestar a esta demanda.

Logopedia y cirugía para la masculinización de la voz Existen actualmente varias soluciones que se proponen a los hombres trans para masculinizar su voz. Entre las más destacadas está la logopedia, y como opción menos recomendada, la cirugía. Femivoz no recomienda en ningún caso la cirugía denominada tiroplastia tipo III, ya que los resultados son muy variables y raramente eficaces del todo.

Sin embargo, frente a la cirugía, la logopedia se coloca como la solución más adecuada para masculinizar una voz, agravarla, y virilizarla, teniendo en cuenta la identidad y la personalidad del aprendiz y por supuesto, preservando, la salud de sus cuerdas vocales y de su laringe.

Todo sobre la masculinización de la voz con logopedia en Femivoz y Mascuvoz Femivoz lanzó hace varios años la plataforma Mascuvoz, un espacio especializado que atiende no solo a hombres trans, sino a personas de todas las identidades que deseen masculinizar su voz, combatir una insatisfacción vocal en cuanto a voz masculina, así como agravar y virilizar su tono vocal y su forma de hablar.

Esta plataforma, dirigida por la logopeda y vocóloga Mariela Astudillo, experta en la modificación de la voz identitaria y con más de 19 años al servicio del colectivo LGBTQIA+, atiende cada día a hombres trans de todas las edades que solicitan un entrenamiento vocal específico y personalizado para masculinizar su voz. Este tipo de entrenamiento se enfoca en la modificación de la frecuencia, el trabajo de la resonancia, de la elasticidad laríngea, y por supuesto, se centra en alinear la voz con la identidad y la personalidad del demandante. En cualquiera de los casos que llegan a Mascuvoz, el equipo se enfoca en facilitar la integración social del demandante así como en alcanzar un equilibrio y un bienestar vocal y emocional que le permitirán encontrar una armonía expresiva y comunicacional en cuanto a voz masculina.

Mascuvoz se ha convertido en un fiel aliado para quienes buscan la masculinización de la voz con logopedia. Las sesiones propuestas son exclusivamente online, a razón de 30 minutos semanales, a los cuales se añade un trabajo específico diario a realizar para desarrollar todos los parámetros implicados en la masculinización de la voz con el fin de obtener resultados rápidos, eficaces y duraderos.

La primera cita es gratuita e informativa y permite orientar a la persona que solicita el entrenamiento de masculinización de la voz, así como de contestar a todas sus dudas y programar el calendario de sesiones.

En conclusión, las sesiones de logopedia para masculinizar la voz son grandes aliadas para los hombres trans que no han obtenido resultados esperados con la testosterona. A través de un entrenamiento relativamente corto, que puede extenderse hasta dos o tres meses, a razón de una sesión por semana, los hombres trans pueden alcanzar una voz masculina personalizada, preservando la salud de sus cuerdas vocales y de su laringe, pero, sobre todo, que sea representativa de su identidad y de su personalidad.