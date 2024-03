Farmasky ofrece una promoción 8 € de descuento en 2ª unidad en Avene Solar

La atractiva promoción 8 € de descuento en 2ª unidad en Avene Solar ya está activa este mes con Farmasky.

Disponible desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, esta oferta exclusiva se aplicará en el carrito de compra a la referencia de menor importe, excluyendo paquetes promocionales. Una oportunidad única para adquirir productos de calidad a precios más accesibles.

La exposición al sol puede acarrear riesgos para la piel a lo largo del tiempo, desde problemas adolescentes como el acné hasta signos de envejecimiento a partir de los 30 años. La radiación UV puede ocasionar desde quemaduras hasta un mayor riesgo de cáncer de piel. Consciente de estos riesgos, Farmasky lanza esta promoción para fomentar la conciencia sobre la importancia de la protección solar y hacer que productos de calidad sean accesibles a un público más amplio.

Los beneficios de utilizar la línea Avene Solar La línea Avene Solar destaca por proporcionar productos de alta calidad y eficacia para la protección solar, desde el ultrafluido Avene Sol Ultra Mat Aqua Fluido SPF30 hasta el práctico Sunsistick Ka 50+ para labios y zonas sensibles. Estos productos no solo protegen contra los rayos UVA, UVB y luz azul, sino que también se caracterizan por su rápida absorción, acabado no pegajoso y ausencia de perfume, garantizando una tolerancia óptima para todo tipo de pieles.

Avene Solar se presenta como una marca comprometida con la salud y bienestar de la piel. Todos sus productos están formulados con ingredientes de alta tolerancia, especialmente diseñados para pieles sensibles y dermatológicamente probados. Avene Solar no solo se preocupa por la piel, sino también por el medio ambiente. Comprometida con la sostenibilidad, la marca revisa constantemente sus fórmulas para minimizar el impacto de los protectores solares en los océanos y corales.

Farmasky: productos de protección solar, cosmética facial e higiene personal Farmasky, a través de su sección dedicada a Avene, ofrece mucho más que productos solares. La farmacia online brinda una variedad de opciones, desde cuidado facial hasta productos de higiene personal, con entregas rápidas en 24-48 horas. La diversidad de su catálogo y la calidad de servicio hacen de Farmasky la elección ideal para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Este mes de marzo, aprovechar la promoción de 8 € de descuento en la segunda unidad de Avene Solar en Farmasky se convierte en una oportunidad única para adquirir productos de alta calidad a precios más asequibles. La combinación de la reconocida eficacia de la marca Avene con la ventaja económica de la promoción hace que sea el momento ideal para cuidar de la piel y garantizar una protección solar efectiva. En Farmasky con la variedad de productos disponibles, cada cliente puede encontrar la opción perfecta para sus necesidades específicas.