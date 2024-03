Carlos Sainz se recupera y vence en el GP de Australia gracias a la tecnología INDIBA

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz ganó el GP de Australia tras recurrir a la tecnología INDIBA para recuperarse de su operación de apendicitis realizada hace dos semanas. El de Ferrari utilizó un dispositivo fundamentado en una técnica no invasiva a base de ondas de radiofrecuencia que desencadena respuestas naturales de regeneración en el tejido El piloto español tuvo que ser operado de apendicitis hace dos semanas y gracias a la máquina de radiofrecuencias de INDIBA pudo estar listo para la carrera.

La tecnología INDIBA ha ayudado a la recuperación de muchos deportistas de élite. Esta vez ha intervenido en la de Carlos Sainz. El español fue operado hace 10 días de apendicitis en el hospital de Jeddah, y para estar listo para conducir en Melbourne necesitó la tecnología de radiofrecuencia de INDIBA.

Ondas de radiofrecuencia INDIBA

Se trata de un dispositivo de ondas de radiofrecuencia las cuales desencadenan respuestas naturales de regeneración tisular, todo ello, en base a una técnica no invasiva. Las ondas incrementan la temperatura de los tejidos para activar la circulación sanguínea y reactiva las células para acelerar la regeneración y la nutrición de las estructuras dañadas. De esta manera, aumenta el colágeno de la piel haciendo desaparecer las cicatrices.

También, posee un efecto analgésico, por lo que es indoloro y no tiene efectos secundarios. No se trata de ningún procedimiento quirúrgico invasivo, es un tratamiento para llevar a cabo en varias sesiones y la dosis varía en función de la zona afectada.

Efectos de las ondas de radiofrecuencia INDIBA:

Efecto analgésico sobre las fibras nociceptivas.

Efecto antiinflamatorio, debido a la activación del metabolismo y del sistema linfático.

Efecto antiedematoso, debido a la acción sobre el sistema circulatorio y el sistema linfático.

Efecto reparador, ya que actúa sobre el tejido óseo. Ayudando así a la regeneración post fracturas.

Efecto cicatrizante, debido a que actúa sobre las partes blandas acelerando su proceso de regeneración. Gracias al aumento de la circulación y a la oxigenación de los tejidos.