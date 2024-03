Los mejores juegos de mesa para viajes

Bañador, gafas de sol, muda para cambiarse, cargador del móvil… seguro que vienen a la cabeza una gran cantidad de cosas diferentes cuando se trata de llevar a cabo un viaje. Más allá de esto y, sin importar cuál sea el destino, desde juegosdelamesaredonda.com quieren añadir una cosa indispensable más, los juegos de mesa.

Sí, existen juegos de mesa que están pensados para llevarlos de viaje, por lo que se han diseñado teniendo en cuenta un formato en particular. No se trata de juegos que cuentan con grandes tableros o muy pesados, sino de juegos perfectos no solo para disfrutar en el hotel, sino también para disfrutar de ellos durante el viaje.

En JuegosDeLaMesaRedonda.com hay muchos juegos de mesa entre los cuales poder elegir. Si se está pensando en las próximas vacaciones, desde aquí ofrecen algunas ideas para tenerlas preparadas para el próximo viaje.

Top juegos de mesa para viajar Uno de los clásicos que nunca falla es Story Cubes. Story Cubes es un juego muy sencillo donde lo único que hay que hacer es lanzar unos dados y contar una historia basándote en los resultados de estos. Lo bueno de Story Cubes es que es un juego muy temático y se puede encontrar en diferentes versiones, desde un Story Cubes Star Wars hasta Story Cubes de la Patrulla Canina entre otros.

Una de las novedades que se pueden encontrar en JuegosDeLaMesaRedonda.com es Pass the Pigs; El juego de los cerditos. En Pass the Pigs hay que lanzar unos pequeños cerdos de plástico como si fueran dados y puntuar dependiendo de las posiciones que tengan al caer. Además de poderse jugar en cualquier lugar, incorpora un práctico estuche que facilita llevarlo a cualquier lado.

Otro que fácil de llevar a todas partes es Dobble Edición Coleccionista, todo un clásico que permite disfrutar a todas las edades de un juego de mesa en donde habrá que agudizar la vista para ganar.

Cualquier juego de Black Stories es también una buena opción, ya que puede jugar incluso el conductor al tratar de adivinar el misterio que plantean el resto de jugadores. Si se busca algo más light acorde a todos los públicos y para disfrutar especialmente con los más pequeños, una opción muy interesante es Black Stories: Rainbown Stories ya que los acertijos no son crímenes violentos.

Las ediciones pocket también funcionan muy bien, ya que son ediciones más pequeñas de juegos de mesa para que no ocupen sitio en la maleta. Hive Pocket Edition ofrece lo mejor de Hive, pero ahora en un formato más pequeño.

No se puede cerrar la lista sin otra de las recomendaciones más interesantes, Long Shot. Este divertido juego de apuestas cuenta con un tamaño muy reducido y, además, admite un amplio número de jugadores. Con Long Shot se podrá llevar la emoción de las apuestas de carreras de caballos a cualquier parte sin tener que arriesgar el dinero.

Estos juegos no ocuparán mucho espacio en la mochila y permitirán llevar muchas horas de diversión allá a donde se vaya. ¡A disfrutar del viaje!