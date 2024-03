Una de las experiencias más lujosas en el mar con Regent Seven Seas

Poder experimentar un viaje excepcional a bordo de uno de los barcos de una de las flotas más lujosas del mundo es un sueño hecho realidad. Diseñado para satisfacer a un turista exigente que valora la calidad y la exclusividad en sus viajes, además de la atención meticulosa en cada detalle, Regent Seven Seas Cruises® ofrece la oportunidad de embarcarse en un magnífico crucero con todos los lujos a bordo. Desde Japón hasta la Riviera francesa, pasando por China, Corea e Islas Griegas, se despliega ante el viajero un abanico de destinos que satisfacen incluso los gustos más refinados.

Mar y opulencia van de la mano con Regent Seven Seas Cruises®, la empresa referente en el segmento de lujo. Con seis barcos que pueden albergar hasta 750 pasajeros, la compañía mantiene un excepcional ratio de 1 tripulante por cada 1,3 pasajeros y todas las suites con balcones privados. Navegar en uno de estos majestuosos buques garantiza una experiencia única gracias a su impecable servicio al cliente y su exquisita oferta gastronómica.

Además, Regent Seven Seas Cruises® eleva aún más el nivel de su experiencia a bordo al ofrecer prácticamente todos los servicios incluidos a bordo. Desde wifi hasta propinas, pasando por bebidas premium en todo el barco (con la posibilidad de personalizar el minibar diariamente), servicio de habitaciones disponible las 24 horas, excursiones ilimitadas en cada puerto, todos los restaurantes de especialidad para los paladares más exigentes y servicio de lavandería a disposición de los pasajeros. Todo está incluido a bordo de estos magníficos navíos.

Como gesto de cortesía, aquellos clientes que opten por las suites Concierge disfrutarán de una noche previa al crucero en un hotel de cinco estrellas, además de traslados incluidos. Y a partir de las suites Penthouse, se añade a los beneficios anteriores el servicio de un mayordomo personal, que se encargará de que todo sea perfecto en la suite.

Una suite grande y exclusiva en el mar La excelencia y el servicio de Regent Seven Seas Cruises® se reflejan en los altos estándares de lujo presentes en sus buques. Cada espacio está cuidadosamente diseñado para ofrecer confort, seguridad y entretenimiento a los pasajeros, con un enfoque centrado en la satisfacción del cliente en cada detalle.

Es por eso que los tres barcos más recientes de la compañía (Seven Seas Explorer, Seven Seas Splendor y Seven Seas Grandeur) cuentan con la suite más grande. La Regent Suite, con un impresionante total de 413 metros cuadrados, incluye, entre otras comodidades, un spa privado para disfrutar de diversos tratamientos. Los huéspedes que eligen esta opción de alojamiento también tienen a su disposición un chofer privado para las excursiones en cada puerto.

La última incorporación a la flota Recientemente, se inauguró el Seven Seas Grandeur, el sexto barco de la flota, que destaca por sus amplios espacios y su elevada proporción de personal por pasajero. Con una plantilla de 548 personas y capacidad máxima de 746 huéspedes, este barco es el resultado de más de tres décadas de experiencia de Regent en el mundo de los cruceros de lujo. Diseñado por el prestigioso Estudio DADO y construido por Fincantieri en Ancona, Italia, en poco más de dos años, el Seven Seas Grandeur ofrece una experiencia incomparable a bordo. Además, alberga el primer huevo de Fabergé que reside permanentemente en el mar. Entre una colección de arte de 1.600 piezas; entre ellas, tres de Picasso (en el comedor del restaurante Prime 7), un Miró (en un comedor privado).

Para complementar el lujo ofrecido a bordo, la compañía ha establecido un histórico acuerdo con el equipo de Fórmula Uno® Aston Martin Aramco, convirtiéndose en su primer socio global oficial. Esto permitirá ofrecer experiencias exclusivas tanto a los seguidores de Aston Martin Aramco como a los viajeros de lujo de todo el mundo.

Desde ahora y hasta el 30 de abril de 2024, Regent Seven Seas Cruises está ofreciendo su promoción Upgrade & Explore More en salidas seleccionadas por el Mediterráneo y el Norte de Europa. Esta oferta exclusiva incluye una mejora de 2 categorías de suite, un generoso crédito a bordo de $500 por suite y la posibilidad de ahorrar hasta un 45%.

Viajes recomendados DELICIAS DE TURQUÍA. DE ATENAS (EL PIREO) A ROMA (CIVITAVECCHIA)

A bordo del Seven Seas Grandeur el 21 de junio 2024 - 10 NOCHES

Desde 6.482€ p.p

MEDITERRÁNEO MAJESTUOSO. DE ESTAMBUL A BARCELONA

A bordo del Seven Seas Voyager el 27de octubre 2024- 10 NOCHES

Desde 3.504€ p.p

LO MEJOR DE NORUEGA. DE OSLO A LONDRES (SOUTHAMPTON)

A bordo del Seven Seas Splendor el 3 de septiembre 2024 - 19 NOCHES

Desde 11.928€ p.p

No se puede dejar pasar esta oportunidad única de vivir una experiencia de viaje inigualable.