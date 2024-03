Realizarse una cirugía refractiva en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus

En la actualidad, casi 3 de cada 4 personas en España padecen de algún problema ocular, como la miopía, la hipermetropía y/o el astigmatismo, entre las más comunes.

Ante este escenario, la cirugía refractiva ocular ha ganado una importante acogida entre los pacientes, gracias a su efectividad para corregir todos estos problemas.

En la ciudad de Barcelona, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus, destaca como uno de los centros médicos más experimentados en este procedimiento. Esta clínica ofrece distintas técnicas en cirugía refractiva para adaptarse mejor a las diferentes necesidades de cada paciente.

La cirugía refractiva y sus diferentes métodos de aplicación La cirugía refractiva es un procedimiento quirúrgico diseñado para corregir diversos problemas de visión, como la miopía, la hipermetropía y/o el astigmatismo y así eliminar la necesidad de usar gafas o lentillas. Actualmente, existen varias técnicas para aplicar esta cirugía, las cuales se pueden dividir entre las técnicas de corte de aquellas que no.

Entre los métodos que utilizan la tecnología láser excímer están el FemtoLasik, LASIK y la PRK, los cuales destacan por su amplia eficacia en la mejoría de estas condiciones oculares. Entre las principales diferencias destaca que la cirugía FemtoLasik es la única técnica 100 % láser. Esta emplea un láser de femtosegundo para realizar el flap corneal, el cual da mucha más seguridad y precisión que las técnicas de desepitelización de la PRK y del corte con cuchilla de la técnica LASIK.

No obstante lo anterior, en algunos casos los pacientes presentan una graduación bastante alta, o bien, su córnea no tiene suficiente grosor para aplicar un láser. En estos casos, se utilizan implantes intraoculares (ICL), los cuales permiten una corrección eficaz de estas distorsiones sin afectar al ojo.

En cualquiera de estos casos, la cirugía refractiva es prácticamente indolora, altamente segura y uno de los procedimientos quirúrgicos con mayor número de casos exitosos en el mundo. Sin embargo, no por ello está exenta de riesgos, por lo que se debe acudir con especialistas debidamente capacitados para llevar a cabo esta intervención, como los del Instituto Oftalmológico Dexeus.

La importancia de la atención integral con médicos expertos en salud ocular El equipo de oftalmología del Hospital Universitari Dexeus presenta más de 30 años de trayectoria, integrándose con el resto de las especialidades en este hospital. Su equipo profesional cuenta con amplia experiencia en la cirugía refractiva, la cual son capaces de llevar a cabo tanto mediante las técnicas que utilizan láser como de ICL. Las capacidades de estos profesionales, así como el equipo técnico del centro hospitalario, les permiten realizar estos procedimientos bajo un riesgo mínimo, con tiempos de recuperación rápidos y cuidados posoperatorios poco complejos.

Por otro lado, su sinergia con el hospital les permite ofrecer un servicio integral a sus pacientes, el cual incluye una gestión completa de los procesos de hospitalización, así como accesos preferenciales para ambulancias y sillas de ruedas, entre otras comodidades. Además, cuando el caso lo requiere, este vínculo les permite analizar la situación del paciente con el resto de las especialidades médicas, a fin de obtener un diagnóstico y tratamiento satisfactorio para la enfermedad correspondiente. Todo esto hace del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus una de las mejores opciones en Barcelona para realizar una cirugía refractiva ocular.