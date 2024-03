Llega a España Bioscalin®, el tratamiento anticaída líder en Italia que favorece el crecimiento y fortaleza del cabello en un mes

Con Bioscalin® activador capilar, el 80% del cabello está en fase de crecimiento tras un mes de tratamiento. El 75% del cabello está más fuerte a los 15 días de iniciar el tratamiento con los comprimidos Bioscalin® NOVA Genina comprimidos La gama capilar Bioscalin® aumenta la fortaleza del pelo y el crecimiento del mismo, según diversos estudios dados a conocer en la presentación que ha tenido lugar en INFARMA, el Encuentro Europeo de Farmacia que se celebra en IFEMA. Bioscalin® es la gama anticaída número uno en Italia y ha llegado a España de la mano de Laboratorios Boiron, que ya lo distribuye de forma directa en 2.000 farmacias españolas y a través de todos los mayoristas.

Bioscalin® activador capilar está formulado con una molécula anticaída de última generación iSFRP1. Este activo, del que Laboratorios Giuliani tiene la patente mundial exclusiva, se libera en el interior del folículo piloso de forma dirigida y prolongada, alargando la fase anágena del mismo. Un estudio publicado en The British Journal of Dermatology concluye que con tan solo un mes de tratamiento el 80% del cabello se encuentra en fase de crecimiento después de un mes de tratamiento.

"El activador capilar permite actuar en la vía metabólica del cabello. Con la molécula iSFRP1 conseguimos que el bulbo no muera, esté activo y crezca de nuevo", explica el doctor Fabio Rinaldi, dermatólogo y director científico-innovación de Laboratorios Giuliani. Además, destaca la facilidad de aplicación del producto: "Solo se aplica una vez a la semana durante 8-10 semanas y permite controlar casi todas las formas de caídas de cabello. Se puede utilizar en cabello seco o húmedo".

Por otra parte, Bioscalin® NOVA-Genina comprimidos están indicados para cabello debilitado y frágil. Una investigación publicada en la revista Cosmetics indica que el 75% del cabello está más fuerte a los 15 días de iniciar la ingesta de este complemento alimenticio. "Los comprimidos nos permiten controlar las proteínas que fortalecen el cabello y mantener vivo el bulbo", añade Rinaldi.

Bioscalin® cuenta en España ya con dos líneas de producto. La gama Bioscalin® NOVA–Genina, indicada para hombres y mujeres; y Energy Hombre, específica para las necesidades anticaída del varón. En los próximos meses se lanzará en España Trico-Age 50+, una línea formulada para mujeres de más de 50 años, que ya está presente en Italia. Las farmacias dispondrán de ella en septiembre.

Ya está en 2.000 farmacias y se han hecho 10.000 horas de formación a farmacéuticos

Disponible en las farmacias españolas desde el pasado mes de septiembre, Bioscalin® ya ocupa la vigésima posición en el mercado español de caída capilar (Fuente: IQVIA Sell out Enero 2024) con una facturación interna que ha superado el millón de euros. "Estamos muy satisfechos con el lanzamiento de Bioscalin®. Hemos conseguido el interés de la oficina de farmacia y una distribución seria, ya tenemos acuerdos con 2.000 farmacias, porque nuestro centro es la farmacia, pero a finales de año queremos estar en 1.000 farmacias más. Tenemos también acuerdo con todos los mayoristas y cualquier farmacia que tenga interés por la gama lo puede hacer de forma directa o a través de mayorista. Además, ya hemos impartido más de 10.000 horas de formación en farmacias. Seguimos innovando y construyendo compromiso con las farmacias", aseguró Eduardo Barriga, director general de laboratorios Boiron en España y director del oeste de Europa y Latinoamérica de Boiron.

En los próximos meses Bioscalin® comenzará a distribuirse en Eslovaquia y Hungría, según adelantó Patrice Varraut, director de operaciones global de Boiron. "España e Italia son países similares y por ello iniciamos la expansión en España. Ahora vamos a dar el salto a los países del Este, en los que el mercado es un poco diferente", explicó.

Bioscalin® representa la alianza entre dos compañías farmacéuticas, combinando la experiencia de Laboratorios Giuliani en el segmento de salud capilar con el conocimiento especializado de Boiron en el desarrollo de soluciones fiables y seguras para los que optan por buscar un aliado natural en el cuidado diario de su salud.

Este lanzamiento cumple con las necesidades de cuidado capilar no cubiertas a fecha de hoy, tanto de hombres como de mujeres, ofreciendo fórmulas únicas para la caída del cabello, resultado de la sólida experiencia y el rigor científico de la investigación de Giuliani. "Bioscalin® Resuelve unos problemas capilares para los que no había ningún producto en España", añade Barriga.